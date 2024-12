WSX plant Rennen in Argentinien und England

Im kommenden Jahr sollen die WSX FIM Supercross-Meisterschaften auch in Buenos Aires (Argentinien) und London stattfinden. Ein Kalender soll Anfang des kommenden Jahres vorgelegt werden.

Die FIM Supercross-WM 2024 ist Geschichte. Eli Tomac wurde in Abu Dhabi zum FIM Supercross Weltmeister des Jahres 2024 gekürt. Die FIM Supercross-WM, die angetreten war, um den Sport auf dem gesamten Globus zu popularisieren, fand aber auch in diesem Jahr nur an 3 Orten statt: Vancouver (Kanada), Perth (Australien) und gestern das Finale in Abu Dhabi.

Im kommenden Jahr will die WSX auch in Argentinien (Buenos Aires) und Großbritannien (London) Station machen. Aber angekündigt wurde seit bestehen der WSX schon viel, umgesetzt am Ende wenig.

Das Rennen in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires soll in Zusammenarbeit mit der Event-Agentur 'EDV Entertainment' organisiert werden, die bereits eine Expertise im Bereich Endurocross und Sand Race World Cup vorzuweisen hat.

Die Veranstaltung in Argentinien soll zu Saisonbeginn stattfinden. Das Rennen in London ist für Oktober 2025 terminiert. Der Kalender für die Saison 2025 soll Anfang des kommenden Jahres vorliegen.