DMX Weekend live aus dem Talkessel

Am kommenden Wochenende steigt im Talkessel von Teutschenthal das DMX Weekend, das ein attraktives Angebot für Zuschauer an der Strecke verspricht. Außerdem wird es einen kostenlosen Livestream geben,

Am kommenden Wochenende findet im legendären Talkessel von Teutschenthal (Sachsen-Anhalt) das DMX-Weekend statt, die Deutschen Motocross-Meisterschaften aller Soloklassen. Mit dabei sein wird unter anderem Lokalmatador und WM-Pilot Noah Ludwig (KTM).

Bei angenehmen Temperaturen knapp oberhalb von 20 Grad, Sonnenschein und leichter Bewölkung wird sich der spektakuläre Talkessel von seiner besten Seite präsentieren. Nach kräftigen Regenfällen am Donnerstag werden die Piloten am Wochenende eine griffige Strecke vorfinden und natürlich gibt es rund um den Kurs wieder viel zu sehen und zu erleben, und das alles bei sehr günstigen Eintrittspreisen.

Für die Daheimgebliebenen wird sowohl am Samstag als auch am Sonntag ein Livestream angeboten.

Livestream Samstag:

Livestream Sonntag: