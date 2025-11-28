Vorschau, Livestream und Zeitplan WSX Gold Coast

Die Übertragung des 3. Laufs zur Supercross-WM 2025 in Australien findet in Europa in den Mittagsstunden statt. WM-Leader Ken Roczen (Suzuki) hat mit Eli Tomac, Cooper Webb und Haiden Deegan starke Kontrahenten.

Am Samstag, dem 29. November 2025, findet im australischen Gold Coast der 3. Lauf zur FIM Supercross-WM statt.

Neben WM-Leader Ken Roczen (Suzuki) werden in 'down under' auch Eli Tomac (KTM) und die beiden Star Racing Yamaha-Werksfahrer Cooper Webb und Haiden Deegan am Start stehen.

Zwar wurde noch kein offizieller Renn-Zeitplan veröffentlicht, aber der Zeitplan für die Liveübertragung steht. Im Gegensatz zu den ersten beiden WM-Läufen findet das Rennen in Europa nicht mitten in der Nacht statt, sondern in den Mittagsstunden des Samstags.

Die TV-Übertragung über das kostenpflichtige Streaming-Portal recast.tv ist in der Zeit von 10:30 bis 13:40 angekündigt. Wie dieses Portal funktioniert, erfahren Sie in diesem Artikel.

Livestreams (Samstag, 29.11.) *)

08:00 – 09:10 – Countdown-Vorberichterstattung

10:30 – 13:40 – Grand-Prix

Circa-Zeitplan WSX Gold Coast

Samstag, 29. November 2025



10:30 - Eröffnung

10:40 - SX2 Sprint 1 (8 Runden)

11:00 - SX1 Sprint 1 (8 Runden)

11:20 - SX2 Sprint 2 (8 Runden)

11:40 - SX1 Sprint 2 (8 Runden)

12:00 - SX2 Main Event (12 Runden)

12:22 - Siegerehrung SX2

12:30 - SX1 Main Event (12 Runden)

13:00 - Siegerehrung SX1

WM-Leader Ken Roczen (Suzuki) geht mit einem Vorsprung von 20 Punkten in die dritte WM-Runde. Der Thüringer absolvierte nach seiner Ankunft in Australien ein paar Runden auf einem Go-Kart-Track. Einige seiner Fahrerkollegen drehten ein paar Runden auf einem Powerboat.

SX1 WM Stand nach Runde 2:



1. Ken Roczen (D), Suzuki, 85

2. Jason Anderson (USA), Suzuki, 65, (-20)

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 63 (-22)

4. Christian Craig (USA), Honda, 60, (-25)

5. Joey Savatgy (USA), Honda, 53, (-32)

6. Eli Tomac (USA), KTM, 44, (-41)

7. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 32, (-53)

8. Greg Aranda (F), Yamaha, 32, (-53)

9. Austin Politelli (USA), Honda, 30, (-55)

10. Henry Miller (USA), Yamaha, 30, (-55)

In der SX2-Klasse ist Max Anstie (Yamaha) weiterhin das Maß der Dinge. Der Brite führt mit der Idealpunktzahl von 90 Punkten die Tabelle an.

SX2 WM-Stand nach Runde 2:



1. Max Anstie (GB), Yamaha, 90

2. Coty Schock (USA), Yamaha, 74, (-16)

3. Enzo Lopes (BRA), Yamaha, 62, (-28)

4. Shane McElrath (USA), Honda, 59, (-31)

5. Cole Thompson (CAN), Kawasaki, 57, (-33)

6. Cullin Park (USA), Honda, 54, (-36)



*) Angaben ohne Gewähr