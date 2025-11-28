Vorschau, Livestream und Zeitplan WSX Gold Coast
Ken Roczen geht als WM-Leader ins Rennen
Am Samstag, dem 29. November 2025, findet im australischen Gold Coast der 3. Lauf zur FIM Supercross-WM statt.
Neben WM-Leader Ken Roczen (Suzuki) werden in 'down under' auch Eli Tomac (KTM) und die beiden Star Racing Yamaha-Werksfahrer Cooper Webb und Haiden Deegan am Start stehen.
Zwar wurde noch kein offizieller Renn-Zeitplan veröffentlicht, aber der Zeitplan für die Liveübertragung steht. Im Gegensatz zu den ersten beiden WM-Läufen findet das Rennen in Europa nicht mitten in der Nacht statt, sondern in den Mittagsstunden des Samstags.
Die TV-Übertragung über das kostenpflichtige Streaming-Portal recast.tv ist in der Zeit von 10:30 bis 13:40 angekündigt. Wie dieses Portal funktioniert, erfahren Sie in diesem Artikel.
Livestreams (Samstag, 29.11.) *)
08:00 – 09:10 – Countdown-Vorberichterstattung
10:30 – 13:40 – Grand-Prix
Circa-Zeitplan WSX Gold Coast
Samstag, 29. November 2025
10:30 - Eröffnung
10:40 - SX2 Sprint 1 (8 Runden)
11:00 - SX1 Sprint 1 (8 Runden)
11:20 - SX2 Sprint 2 (8 Runden)
11:40 - SX1 Sprint 2 (8 Runden)
12:00 - SX2 Main Event (12 Runden)
12:22 - Siegerehrung SX2
12:30 - SX1 Main Event (12 Runden)
13:00 - Siegerehrung SX1
WM-Leader Ken Roczen (Suzuki) geht mit einem Vorsprung von 20 Punkten in die dritte WM-Runde. Der Thüringer absolvierte nach seiner Ankunft in Australien ein paar Runden auf einem Go-Kart-Track. Einige seiner Fahrerkollegen drehten ein paar Runden auf einem Powerboat.
SX1 WM Stand nach Runde 2:
1. Ken Roczen (D), Suzuki, 85
2. Jason Anderson (USA), Suzuki, 65, (-20)
3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 63 (-22)
4. Christian Craig (USA), Honda, 60, (-25)
5. Joey Savatgy (USA), Honda, 53, (-32)
6. Eli Tomac (USA), KTM, 44, (-41)
7. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 32, (-53)
8. Greg Aranda (F), Yamaha, 32, (-53)
9. Austin Politelli (USA), Honda, 30, (-55)
10. Henry Miller (USA), Yamaha, 30, (-55)
In der SX2-Klasse ist Max Anstie (Yamaha) weiterhin das Maß der Dinge. Der Brite führt mit der Idealpunktzahl von 90 Punkten die Tabelle an.
SX2 WM-Stand nach Runde 2:
1. Max Anstie (GB), Yamaha, 90
2. Coty Schock (USA), Yamaha, 74, (-16)
3. Enzo Lopes (BRA), Yamaha, 62, (-28)
4. Shane McElrath (USA), Honda, 59, (-31)
5. Cole Thompson (CAN), Kawasaki, 57, (-33)
6. Cullin Park (USA), Honda, 54, (-36)
*) Angaben ohne Gewähr