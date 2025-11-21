Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Teilnehmerliste Supercross WM Australien

Von Thoralf Abgarjan
Red Bull KTM Werksfahrer Eli Tomac startet auch in Australien
© WSX

Red Bull KTM Werksfahrer Eli Tomac startet auch in Australien

Am 29. November wird in Australien die dritte Runde der FIM Supercross-WM ausgetragen. WM-Leader Ken Roczen (Suzuki) wird dort gleich auf 3 prominente Kontrahenten treffen: Eli Tomac, Cooper Webb und Haiden Deegan.
Am kommenden Wochenende (29. November) findet im australischen Gold Coast der 3. Lauf zur FIM Supercross-WM 2025 statt. In der SX1-Klasse hat Ken Roczen (Suzuki) die Führung übernommen, aber mit Eli Tomac (KTM), Cooper Webb (Yamaha) und Haiden Deegan (Yamaha) hat er wieder starke Konkurrenz. Deegan startete beim Saisonauftakt in Argentinien mit einer Wildcard und Tomac gewann den zweiten WM-Lauf in Kanada. Nun gesellt sich also noch US Supercross Champion Cooper Webb (Yamaha) dazu.

In Australien nicht am Start stehen wird Justin Cooper (Yamaha), der in der WM-Tabelle hinter Ken Roczen und Jason Anderson auf Tabellenplatz 3 rangiert.

Teilnehmerliste SX1:

#1 – Eli Tomac (USA), KTM
#2Cooper Webb (USA), Yamaha
#17 – Joey Savatgy (USA), Honda
#20 – Gregory Aranda (F), Yamaha
#21 – Jason Anderson (USA), Suzuki
#28 – Christian Craig (USA), Honda
#29 – Henry Miller (USA), Yamaha
#38Haiden Deegan (USA), Yamaha
#46Justin Hill (USA), Kawasaki
#88Devin Simonson (USA), Yamaha
#94Ken Roczen (D), Suzuki
#98Austin Politelli (USA), Honda
#99Jorge Zaragoza (E), Stark
#102 – Matt Moss (AUS), Kawasaki
#200 – Ryan Breece (USA), Honda
#719Vince Friese (USA), Stark
#911Jordi Tixier (F), Yamaha

SX1 WM Stand nach Runde 2 von 5:

1. Ken Roczen (D), Suzuki, 85
2. Jason Anderson (USA), Suzuki, 65, (-20)
3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 63 (-22)
4. Christian Craig (USA), Honda, 60, (-25)
5. Joey Savatgy (USA), Honda, 53, (-32)
6. Eli Tomac (USA), KTM, 44, (-41)
7. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 32, (-53)
8. Greg Aranda (F), Yamaha, 32, (-53)
9. Austin Politelli (USA), Honda, 30, (-55)
10. Henry Miller (USA), Yamaha, 30, (-55)

Teilnehmerliste SX2:

#1Shane McElrath (USA), Honda
#2Cole Thompson (CAN), Kawasaki
#11 – Kyle Chisholm (USA), Suzuki
#16 – Enzo Lopes (BRA), Yamaha
#39 – Noah Viney (CAN), Honda
#43Cullin Park (USA), Honda
#64Robbie Wageman (USA), Suzuki
#69Coty Schock (USA), Yamaha
#95Lance Kobusch (USA), Stark
#99 – Max Anstie (GB), Yamaha
#100 – Anthony Bourdon (F), Honda
#110 – Kyle Peters (USA), Kawasaki
#141 – Maxime Desprey (F), Yamaha
#460 – Michael Hicks (USA), Stark

SX2 WM-Stand nach Runde 2 von 5:

1. Max Anstie (GB), Yamaha, 90
2. Coty Schock (USA), Yamaha, 74, (-16)
3. Enzo Lopes (BRA), Yamaha, 62, (-28)
4. Shane McElrath (USA), Honda, 59, (-31)
5. Cole Thompson (CAN), Kawasaki, 57, (-33)
6. Cullin Park (USA), Honda, 54, (-36)
7. Kyle Peters (USA), Kawasaki, 49, (-41)
8. Michael Hicks (USA), Stark, 40, (-50)
9. Maxime Desprey (F), Yamaha, 30, (-60)
10. Kyle Chisholm (USA), Suzuki, 25, (-65)

