Teilnehmerliste Supercross WM Australien
Red Bull KTM Werksfahrer Eli Tomac startet auch in Australien
Am kommenden Wochenende (29. November) findet im australischen Gold Coast der 3. Lauf zur FIM Supercross-WM 2025 statt. In der SX1-Klasse hat Ken Roczen (Suzuki) die Führung übernommen, aber mit Eli Tomac (KTM), Cooper Webb (Yamaha) und Haiden Deegan (Yamaha) hat er wieder starke Konkurrenz. Deegan startete beim Saisonauftakt in Argentinien mit einer Wildcard und Tomac gewann den zweiten WM-Lauf in Kanada. Nun gesellt sich also noch US Supercross Champion Cooper Webb (Yamaha) dazu.
In Australien nicht am Start stehen wird Justin Cooper (Yamaha), der in der WM-Tabelle hinter Ken Roczen und Jason Anderson auf Tabellenplatz 3 rangiert.
Teilnehmerliste SX1:
#1 – Eli Tomac (USA), KTM
#2 – Cooper Webb (USA), Yamaha
#17 – Joey Savatgy (USA), Honda
#20 – Gregory Aranda (F), Yamaha
#21 – Jason Anderson (USA), Suzuki
#28 – Christian Craig (USA), Honda
#29 – Henry Miller (USA), Yamaha
#38 – Haiden Deegan (USA), Yamaha
#46 – Justin Hill (USA), Kawasaki
#88 – Devin Simonson (USA), Yamaha
#94 – Ken Roczen (D), Suzuki
#98 – Austin Politelli (USA), Honda
#99 – Jorge Zaragoza (E), Stark
#102 – Matt Moss (AUS), Kawasaki
#200 – Ryan Breece (USA), Honda
#719 – Vince Friese (USA), Stark
#911 – Jordi Tixier (F), Yamaha
SX1 WM Stand nach Runde 2 von 5:
1. Ken Roczen (D), Suzuki, 85
2. Jason Anderson (USA), Suzuki, 65, (-20)
3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 63 (-22)
4. Christian Craig (USA), Honda, 60, (-25)
5. Joey Savatgy (USA), Honda, 53, (-32)
6. Eli Tomac (USA), KTM, 44, (-41)
7. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 32, (-53)
8. Greg Aranda (F), Yamaha, 32, (-53)
9. Austin Politelli (USA), Honda, 30, (-55)
10. Henry Miller (USA), Yamaha, 30, (-55)
Teilnehmerliste SX2:
#1 – Shane McElrath (USA), Honda
#2 – Cole Thompson (CAN), Kawasaki
#11 – Kyle Chisholm (USA), Suzuki
#16 – Enzo Lopes (BRA), Yamaha
#39 – Noah Viney (CAN), Honda
#43 – Cullin Park (USA), Honda
#64 – Robbie Wageman (USA), Suzuki
#69 – Coty Schock (USA), Yamaha
#95 – Lance Kobusch (USA), Stark
#99 – Max Anstie (GB), Yamaha
#100 – Anthony Bourdon (F), Honda
#110 – Kyle Peters (USA), Kawasaki
#141 – Maxime Desprey (F), Yamaha
#460 – Michael Hicks (USA), Stark
SX2 WM-Stand nach Runde 2 von 5:
1. Max Anstie (GB), Yamaha, 90
2. Coty Schock (USA), Yamaha, 74, (-16)
3. Enzo Lopes (BRA), Yamaha, 62, (-28)
4. Shane McElrath (USA), Honda, 59, (-31)
5. Cole Thompson (CAN), Kawasaki, 57, (-33)
6. Cullin Park (USA), Honda, 54, (-36)
7. Kyle Peters (USA), Kawasaki, 49, (-41)
8. Michael Hicks (USA), Stark, 40, (-50)
9. Maxime Desprey (F), Yamaha, 30, (-60)
10. Kyle Chisholm (USA), Suzuki, 25, (-65)