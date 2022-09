Schleiz: Markus Class triumphiert beim Comeback

Auf dem Schleizer Dreieck ging es in die vorletzte Runde der SuperMoto IDM. Markus Class (Husqvarna) sicherte sich beim Comeback nach seiner Verletzung knapp beide Laufsiege.

Seine Markenkollegen Peter Bannholzer und Jan Deitenbach kletterten ebenfalls auf das Podium und liegen vor dem Finale in Oschersleben punktgleich an der Spitze der Meisterschaft.

Die Strecke auf dem Traditionskurs ist eine Mischung aus der schnellen Startgerade, der Schikane, engem Geschlängel im unteren Fahrerlager und einem kleinen Offroad-Bereich. Bei sommerlichen Bedingungen holte sich der Franzose Tim Szalai (Husqvarna) erstmals in der SuperMoto IDM die Pole-Position. Class folgte auf Platz 2, daneben dann Nico Joannidis, der erstmals mit einer TM ausrückte, und Deitenbach. In Reihe zwei fanden sich Bannholzer, Colin Beischroth (TM), Peter Mayerbüchler und Mitja Krasniqi (TM).

Beim Start zum ersten Lauf zog Class an die Spitze vor Szalai, Deitenbach und Bannholzer. Der setzte schon früh einen Blockpass-Versuch gegen Deitenbach in der schnellen Linkskurve in der Offroad-Sektion, scheiterte aber. Einige Runden später presste sich Deitenbach am Ende der Startgeraden auf der Bremse an Szalai vorbei. Auch Bannholzer zog nach und schnappte sich einige Runden später auch Deitenbach an der gleichen Stelle. Das Quartett an der Spitze setzte sich Zug um Zug vom Rest des Feldes ab. Am Ende überquerten Class, Bannholzer, Deitenbach und Szalai innerhalb von drei Sekunden die Ziellinie. Mayerbüchler finishte als Fünfter vor Joannidis, Beischroth und Krasniqi.

Beim zweiten Lauf holte sich Szalai von der Pole den Holeshot vor Deitenbach und Class. Vor der Schikane im Offroad-Abschnitt schoss Class mit viel Speed an Deitenbach heran. Der erschrak etwas, ging geradeaus und reihte sich anschließend hinter Class ein, um keine Strafe zu riskieren. Class schnappte sich dann auch kurz darauf Szalai. Doch dem neuen Spitzenreiter unterlief einige Runden später ein kleiner Rutscher, Szalai konnte wieder vorbeifahren. Jetzt erhöhte die Spitzengruppe das Tempo nochmals deutlich. Class drängte bei Szalai, dahinter Deitenbach vor Bannholzer. In der letzten Runde schnappte sich Class noch den Sieg vor Szalai, Deitenbach wurde erneut Dritter vor Bannholzer. Joannidis wurde mit deutlichem Rückstand Fünfter vor Mayerbüchler, Beischroth und Krasniqi.

Vor dem Finale am letzten September-Wochenende in Oschersleben liegen Bannholzer und Deitenbach weiter punktgleich an der Spitze. Szalai hat als Dritter zwölf Zähler Rückstand, Mayerbüchler und Joannidis sind bereits über 20 Punkte zurück.

