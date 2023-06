Supermoto-ÖM Fuglau: Rudi Bauer musste teilen 19.06.2023 - 08:47 Von Alfred Domes

© Alfred Domes Andreas Buschberger (7) und Rudi Bauer (69)

Nach dem Auftakt in Tschechien machte der Tross der Supermoto-ÖM seine erste Station in Österreich. Über der Rallye-Cross-Strecke in Fuglau brütete die sommerliche Sonne und brachte die Cracks zum Schwitzen.