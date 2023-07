Supermoto-ÖM Greinbach: Rudi Bauer im Schwitzkasten

Obwohl Champion Rudi Bauer bei der Supermoto-ÖM in Greinbach Niederlagen gegen Lukas Höllbacher und Andreas Buschberger erlitt, konnte er seine Führung in der Gesamtwertung ausbauen.

Nicht nur die Temperaturen jenseits von 30 Grad heizten Meister Rudi Bauer ein. Auch Lukas Höllbacher (erster Einsatz in der diesjährigen ÖM) und Andreas Buschberger (zuletzt Sieger in Fuglau) sorgten für Druck und blieben in beiden Läufen vor dem GASGAS-Fahrer. Deren Überlegenheit hatte sich bereits im Training angekündigt und hielt den ganzen Tag an.

Zwar holte sich Bauer im ersten Lauf die erste Kurve und führte einige Runden vor Höllbacher und Buschberger, doch nach der Führungsübernahme durch den schnellsten Bäcker Österreichs war das Rennen gelaufen. Auch Buschberger quetschte seine Husqvarna an Bauer vorbei, der den ganzen Tag emotional ausgeglichen bilanzierte. Schließlich legte er das Gewicht nicht auf das Tagesergebnis, sondern auf die Meisterschaft, in der er seine Führung ausbaute.

Der Zieleinlauf mit Höllbacher (KTM), Buschberger (Husqvarna), Bauer (GASGAS), Mayerbüchler (Husqvarna) und Hiebl (Husqvarna) wiederholte sich im zweiten Lauf. Thomas Hiebl aus Deutschland konnte mit seinen beiden fünften Plätzen den zweiten ÖM-Rang etwas absichern. Seine Verfolger sind nun Andreas Buschberger (verbesserte sich um fünf Ränge) und Kevin Maurer, die beide je 91 Punkte aufweisen. Ihr Rückstand von nur 14 Punkten – bei noch ausstehenden vier Läufen – auf den Zweiten Hiebl lässt einige Angriffe erwarten.

«Für mich ist die Teilnahme an der Supermoto-ÖM leider immer sehr schwierig, da meine Verträge und der Support wie auch die Bikes für die WM und weitere internationale Rennen ausgerichtet sind», erzählte Höllbacher. «Ich konnte mich klar in jeder einzelnen Session an die Spitze setzen. Mit 1-1-1 konnte ich ein perfektes Wochenende einfahren, dadurch fühle ich mich sehr gut für den bevorstehenden WM-Lauf.»

Ergebnisse Supermoto-ÖM Greinbach/A:

1. Lauf: 1. Lukas Höllbacher, KTM. 2. Andreas Buschberger, Husqvarna. 3. Rudolf Bauer, GASGAS. 4. Peter Mayerbüchler (D), Husqvarna. 5. Thomas Hiebl (D), Husqvarna. 6. Kevin Maurer, Yamaha.



2. Lauf: 1. Höllbacher. 2. Buschberger. 3. Bauer. 4. Mayerbüchler. 5. Hiebl. 6. Ralf Ammicht, TM.



ÖM-Stand nach 6 Rennen: 1. Bauer, 137 Punkte. 2. Hiebl 105. 3. Buschberger und Maurer, je 91. 5. Ammicht 88. 6. Walkner 81.