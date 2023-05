SuperMoto-WM: Thomas Chareyre dominierte den Auftakt

Beim Auftakt zur SuperMoto-WM auf der komplett asphaltierten Piste im italienischen Busca war der Franzose Thomas Chareyre (TM) das Maß der Dinge. Marc-Reiner Schmidt brauste auf Platz 2.

Am sonnigen Samstag gingen in Busca über 30 Piloten ins Zeittraining, das der Österreicher Lukas Höllbacher (KTM) für sich entschied. Doch in der Superpole der besten sechs patzte Höllbacher und Thomas Chareyre holte sich den Zusatzpunkt.

Im ersten Lauf am Abend gewann Höllbacher den Start, doch Chareyre zog sofort vorbei an die Spitze. Kurz darauf mussten sowohl Weltmeister Marc-Reiner Schmidt als auch Höllbacher zu Boden, damit konnte der Franzose ungefährdet den Lauf gewinnen. Schmidt stürmte am Ende noch auf Platz 2. Um Rang 3 entwickelte sich ein heißes Duell zwischen Steve Bonnal und dem deutschen Markus Class (Husqvarna), in der letzten Runde ging Class aber beim Angriff zu Boden. Höllbacher wurde somit Vierter vor Class.

Am Sonntag sorgte strömender Regen für komplett andere Bedingungen. Im Fast-Race gewann Höllbacher erneut den Start, rutschte aber aus. So übernahm Chareyre die Führung und vergrößerte Runde um Runde die Lücke zu Verfolger Schmidt. Doch zwei Runden vor dem Ende stürzte der Franzose am Ende der langen Geraden und Schmidt holte den Sieg. Um Rang 3 kämpften erneut Bonnal und Class Rad an Rad, und erneut fand Class keinen Weg vorbei. Höllbacher musste sich hinter seinem Landsmann Andy Buschberger (Husqvarna) mit Rang 9 zufriedengeben.

Im Superfinale setzte sich erneut Chareyre an die Spitze und holte diesmal fehlerfrei den Sieg vor Verfolger Schmidt. Bonnal konnte unbedrängt Rang 3 erobern, da Class schon früh gestürzt war. Für den Deutschen kam es am Ende noch schlimmer, denn nach einem weiteren Sturz musste er das defekte Bike abstellen. Lukas Höllbacher blieb diesmal sitzen und holte Rang 4.

Ergebnisse SuperMoto-WM Busca/I:

1. CHAREYRE Thomas (F), TM, 78 Punkte

2. SCHMIDT Marc Reiner (D), TM, 72

3. BONNAL Steve (F), TM, 61

4. HÖLLBACHER Lukas (A), KTM, 48

5. SAMMARTIN Elia (I), TM, 46

8. CLASS Markus (D), Husqvarna, 34



WM-Stand entspricht dem Ergebnis