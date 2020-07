Jerez: Saisonstart der SSP-WM 300 mit 55 Piloten

Über vier Monate später als geplant startet die beliebte Nachwuchsserie Supersport-WM 300 in die neue Saison. Trotz Corona Restriktionen ist das Teilnehmerfeld prall gefüllt. Unter den bestätigten 55 Piloten sind vier De

Man hoffte zwar, dass die meisten Teams der Supersport-WM 300 die Corona-Krise überleben würden, selbstverständlich war das aber nicht. Einige Sponsoren mussten ihre Budgets wegen der Pandemie kürzen, trotzdem ist das Teilnehmerfeld der Nachwuchsserie im Rahmen der Superbike-WM 2020 prall gefüllt.



Dominiert wird die SSP-300 von Kawasaki (32) und Yamaha (20). Einziges KTM-Team bleibt das sächsische Freudenberg-Team, das vier der RC390 in die Startaufstellung bringt. Eine Honda suchen wir in diesem Jahr vergeblich.



Freudenberg ermöglicht mit Jan-Ole Jähnig, Max Kappler und Chris Stange drei Deutschen den WM-Start. Ebenfalls einen deutschen Pass hat Alan Kroh, der bei MS Racing eine Yamaha pilotiert.

Eine Prognose der Favoriten ist schwierig. Während Weltmeister Manuel Gonzalez in die 600er-Supersport-Kategorie aufstieg, tritt Vizeweltmeister Scott Deroue und die WM-Dritte Ana Carrasco (beide Kawasaki) erneut in der kleinsten Klasse an.



Zurück in der SSP-300 ist Alfonso Coppola, der als Gewinner der Yamaha bLUcRU-Challenge 2017 in die 600er Kategorie aufstieg, sich dort aber nicht durchsetzen konnte. Mit der Kawasaki Ninja 400 gehört der Italiener zum erweiterten Favoritenkreis für die Saison 2020. So wie auch Mika Perez und Borja Sanchez.



Bisher brachte aber jede Saison der Supersport-WM 300 eine Überraschung hervor, so wird es auch in diesem Jahr sein.

Trainings und Qualifyings werden wegen der vielen Teilnehmer (55 sind bestätigt, 56 könnten es werden) in zwei Gruppen aufgeteilt. Für das Hauptrennen qualifizieren sich die besten 30 der Qualifying zzgl. der besten sechs des Last-Chance-Race.



Weil der aktuelle Kalender weniger Veranstaltungen enthält, werden die beiden Supersport-Klassen bei jedem Meeting erstmalig zwei Hauptrennen austragen.

Teilnehmer Supersport-WM 300