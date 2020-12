Trotz Krise: Großes Interesse an Yamaha-Cup weltweit

Der Aufstieg in die 300er-WM ist das Ziel der R3-Cup-Teilnehmer

Für junge Rennfahrer ist der neue ‹Yamaha R3 bLU cRU European Cup› eine der günstigsten Möglichkeiten, eine internationale Meisterschaft zu bestreiten. Für die Debütsaison sind nur noch wenige Plätze frei.

Die Einführung des neuen Yamaha R3 bLU cRU European Cup hätte zu keinem ungünstigeren Zeitpunkt erfolgen können. Die für 2020 geplante Debütsaison musste wegen Covid-19 abgesagt werden und die Auswirkungen der Pandemie werden auch im kommenden Jahr spürbar sein. Dennoch soll die neue Nachwuchsserie im Rahmen der SBK-WM stattfinden.

Am Interesse von Teams und Piloten scheitert es nicht: Obwohl die Saison erst Ende April in Assen beginnen wird, ist das Teilnehmerfeld bereits gut gefüllt – nur noch zehn Plätze sind verfügbar. Die Nachwuchspiloten im Alter von 12 bis 20 Jahren kommen aus 14 verschiedenen Ländern. Und obwohl die Serie komplett in Europa stattfinden wird, sind Anträge aus Brasilien, Kolumbien und Neuseeland eingegangen, Anfragen sind auch aus Australien und Kambodscha eingegangen.

Damit Interessenten mehr Zeit für die Organisation der Saison haben, wurde die Anmeldefrist für die restlichen Plätze bis 10. Januar 2021 verlängert. Der erste Test soll dann Mitte März in Misano stattfinden.

«Wir freuen uns über das weltweite Interesse, das der erste Yamaha R3 bLU cRU-European Cup auf sich zieht», sagte Yamaha-Rennchef Andrea Dosoli. «Die Startaufstellung füllt sich schnell, aber wir haben die Frist verlängert, damit die Fahrer ihre Sponsoring-Verträge für die Saison 2021 abschließen können. Großartig ist auch, dass wir Anmeldungen aus Südamerika und Ozeanien haben. Das zeigt die weitreichende Interesse an dieser Meisterschaft.»

Alle Informationen und Anmeldung sind hier erhältlich.