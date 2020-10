Bahattin Sofuoglu soll für Yamaha die SSP300 gewinnen

Als Dritter der Supersport-WM 300 muss man Bahattin Sofuoglu für 2021 als Titelanwärter auf der Rechnung haben. Der Cousin von SSP-Legende Kenan Sofuoglu ist das bLU cRU-Aushängeschild von Yamaha.

Mit dem Wechsel von Toprak Razgatlioglu von Puccetti Kawasaki ins Werksteam von Yamaha transferierte Kenan Sofuoglu im Winter 2020 auch seinen Cousin Bahattin zum Hersteller mit den drei gekreuzten Stimmgabeln im Logo. Obwohl der Teenager in der Saison 2019 in acht Rennen nur in einem ins Ziel kam, wurde er ins bLU cRU-Förderprogramm aufgenommen.

Bahattin überraschte: Obwohl die Yamaha R3 nicht das beste Motorrad in der 300er-Serie ist, gewann der Türke zwei Rennen, holte vier Podestplätze und erreichte in acht von 14 Rennen die Top-5. Als WM-Dritter wurde Sofuoglu mit 143 Punkten deutlich bester Yamaha-Pilot! Zweitbester Yamaha-Pilot war Unai Orradra mit 105 Punkten.

Als Gewinner der bLU cRU-Challenge ist Sofuoglu für 2021 gesetzt und wird eine weitere Saison im Team Biblion Motoxracing Yamaha in der Nachwuchsserie verbringen. Der Weltmeistertitel ist das erklärte Ziel.

«Es war eine gute Saison mit dem Yamaha bLU cRU-Programm für mich», hielt Bahattin fest. «Alle bLU cRU-Mitarbeiter haben mir geholfen, mich als Fahrer weiter zu entwickeln. 2020 habe ich mich als Fahrer kompletter gefühlt, auch mein Selbstvertrauen ist größer geworden. Jetzt werden ich so viel wie möglich trainieren, damit ich um den Titel kämpfen kann. Zusammen mit Yamaha hoffe ich, dass ich dieses Ziel erreichen kann.»

Übrigens: Bisher brachte das bLU cRU-Programm noch keinen 300er-Weltmeister hervor. Der einzige Yamaha-Weltmeister war Marc Garcia 2017. Der Spanier gehörte aber nicht zum Kreis der geförderten Piloten.