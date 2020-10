Yamaha R3 bLU cRU European Cup 2021 geht los

Die Anmeldung für den Yamaha R3 bLU cRU European Cup 2021 ist jetzt für interessierte Nachwuchstalente mit einer Online-Bewerbung möglich. Für 27.900 Euro gibt’s das Rundum-Paket im Rahmen der Weltmeisterschaft.

Der mit Spannung erwartete Yamaha R3 bLU cRU European Cup wird in der kommenden Saison neben den Läufen zur FIM Superbike-Weltmeisterschaft erstmals im Rahmenprogramm antreten. Die Anmeldeformulare stehen nun jungen, aufstrebenden Fahrern zur Verfügung, die den ersten Schritt auf dem Weg an die Spitze des Motorradrennsports wagen wollen. Die Anmeldefrist für diese spezielle Serie laufen bis zum 15. Dezember 2020.

Der Yamaha R3 bLU cRU European Cup ist eine Zusammenarbeit zwischen Yamaha Motor Europe, FIM Europe und der Dorna WSBK Organisation (DWO), die von JiR (Japan Italy Racing) unterstützt wird. Der Yamaha R3 bLU cRU European Cup war ursprünglich schon für das Jahr 2020 geplant, bevor die Coronavirus-Pandemie zum Aufschub ins kommende Jahr führte. Er wird nun für sechs Läufe, die jeweils aus zwei Rennen bestehen, in den Terminkalender der WorldSBK aufgenommen. Im nächsten Jahr steht die Meisterschaft den 12- bis 20-Jährigen mit einer maximalen Startkapazität von 36 Fahrern offen, wobei es auch zwei Wildcards pro Veranstaltung geben wird und alle Teilnehmer eine FIM-Lizenz vorweisen müssen.

Der Yamaha R3 bLU cRU European Cup ist der ideale erste Schritt für junge Fahrer auf dem Weg in die Superbike-Weltmeisterschaft. Die Serie wird ausschließlich auf Yamaha R3, einem zigfachen Siegermotorrad in der hart umkämpften FIM Supersport 300-Weltmeisterschaft, ausgetragen und profitiert dabei auch von Live-TV-Übertragungen. Da es sich um eine komplett durchorganisierte Meisterschaft handelt, erhalten die Fahrer eine renntaugliche Yamaha YZF-R3, ein komplettes Fahrerpaket inklusive Pirelli-Reifen, Kraftstoff, Coaching und technischer Unterstützung für einen Pauschalpreis von 27.900 Euro pro Saison, so dass sie einfach aufkreuzen und Rennen fahren können.

Diese Kosten beinhalten einen speziellen Vorsaisontest auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli im März, bei dem die Fahrer ihre Ausrüstung mit Helm, Lederkombi, Handschuhen, Stiefeln und Team-Bekleidung (Paddock Blue) erhalten, bevor sie sich vor dem ersten Rennen der Saison 2021 mit der Yamaha R3 vertraut machen.

Der Gesamtsieger der Serie erhält mit dem WorldSSP300 bLU cRU-Team einen Startplatz in der FIM Superport 300-Weltmeisterschaft 2022, sofern er das Mindestalter von 15 Jahren erreicht hat. Der Tabellenzweite erhält einen Wildcard-Startplatz in der Supersport-300-WM für die kommende Saison sowie einen 50-prozentigen Rabatt auf seine Anmeldung zum Yamaha R3 bLU cRU European Cup 2022, der auch dem Fahrer eingeräumt wird, der den dritten Platz in der Meisterschaft belegt. Darüber hinaus sichern sich die drei besten Fahrer der Serie am Ende der Saison die automatische Teilnahme an der bLU cRU-Masterclass von Yamaha Motor Europe, wo sie unter Anleitung von Yamahas bLU cRU-Botschaftern weiter lernen und sich weiterentwickeln können.

Die Fahrer können ihr Interesse an der Teilnahme am ersten Yamaha R3 bLU cRU European Cup anmelden, indem sie das entsprechende Bewerbungsformular ausfüllen: Cup 2021