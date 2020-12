R3-Cup: Yamaha-Stars aus Superbike-WM als Coaches

Mit dem ‹Yamaha R3 bLU cRU European Cup› bereichert eine neue Nachwuchsserie die Meetings der Superbike-WM 2021. Die jungen Piloten sollen von den Besten lernen.

An sechs Rennwochenenden der Superbike-WM 2021 wird der neue Yamaha R3 bLU cRU European Cup stattfinden, an dem bisher 26 Teilnehmer aus 14 verschiedenen Ländern angemeldet sind. Teilnahmeberechtigt sind junge Piloten ab 12 Jahren, maximal dürfen sie 20 Jahre alt sein. Wie der Name sagt, wird die Yamaha R3 als Standardmotorrad eingesetzt.

Die neue Klasse dient als Sprungbrett ins SBK-Fahrerlager. Der Cup-Sieger erhält für 2022 einen garantierten Platz im Yamaha bLU cRU Team in der Supersport-WM 300, sofern er das Mindestalter von 15 Jahren erfüllt. Yamaha bietet durch unterstützte Teams weitere Aufstiegsmöglichkeiten bis in die Superbike-WM.

Für die Cup-Teilnehmer ist am 18./19. März ein Test in Misano vorgesehen. Dort werden sie von Yamaha mit Helm, Lederkombi, Handschuhen, Stiefeln und Paddock-Kleidung ausgestattet. Bei diesem Test werden die offiziellen Pata Yamaha Werkspiloten Toprak Razgatlioglu und Andrea Locatelli sowie GRT Yamaha-Ass Garrett Gerloff den jungen Piloten auf die Sprünge helfen.

«Für junge Rennfahrer ist das eine großartige Gelegenheit, den ersten Schritt in den internationalen Rennsport zu machen», hielt Razgatlioglu fest. «Der Yamaha R3 ist ein bewährtes und siegfähiges Motorrad in der 300er-WM. Andrea, Garrett und ich werden beim Test sein, um dem Nachwuchs zu zeigen, wie sie ihre Leistung maximieren können. Fahrer aus aller Welt sind interessiert und es ist immer großartig, Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund im Paddock zu haben. Ich freue mich auf die neuen jungen Talente – vielleicht ist einer von ihnen mein zukünftiger Teamkollege.»