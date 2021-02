Ana Carrasco: «Mein Körper muss sich daran gewöhnen»

Schritt für Schritt arbeitet sich Ana Carrasco an ihre frühere Form heran. Wenige Tage nach der Rückkehr auf ihre Kawasaki Ninja 400 legte die 300er-Weltmeisterin von 2018 einen weiteren Test ein.

Fünf Monate nach ihrem schrecklichen Testunfall in Estoril saß Ana Carrasco vor einer Woche endlich wieder auf ihrer Kawasaki. Schauplatz für den ersten Fahrversuch nach der langwierigen Rückenverletzung war eine Kart-Strecke in der Nähe von Barcelona.

Davon ermutigt ging es auf eine ‹richtige› Rennstrecke. Zu Beginn dieser Woche absolvierte die Spanierin auf dem 3,7 km langen Circuit Alcarras einen zweitägigen Test mit ihrer Ninja 400.



«Fünf Monate und zwei Operationen später bin ich zurück», jubelte Carrasco nach dem zweiten Tag. «Ich bin in Alcarras. Ich sauge die Gefühle auf und muss meinen Körper wieder an das Fahren gewöhnen, aber ich bin glücklich über meine Genesung.»

Zur Erinnerung: Carrasco hatte sich mehrere Rückenwirbel gebrochen. Am 15. September folgte eine umfangreiche Operation, in der sieben Wirbelkörper mit viel Metall miteinander verschraubt wurden. Am 12. Januar wurde in einem zweiten Eingriff das Material wieder entfernt.