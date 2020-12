Pedercini Kawasaki bestätigt Sohn von Endurance-Ass

Bereits in Barcelona war das Team Pedercini auch in der Supersport-WM 300 am Start. In der Saison 2021 wird Johan Gimbert die Kawasaki Ninja 400 pilotieren. Das Racer-Gen hat der Franzose von seinem Vater.

Pedercini Kawasaki überraschte beim Meeting in Barcelona mit einem erweiterten Aufgebot. Das italienische Team, das ursprünglich erst 2021 in Supersport-WM 300 einsteigen wollte, gab mit Daniel Mogeda (15) und Nicola Bernabé (18) sein Debüt in der Nachwuchsserie. «Wir haben uns entschlossen, den Einstieg in die SSP300 früher vorzunehmen, um zu verstehen, wie die Serie funktioniert», erklärte Teambesitzer Lucio Pedercini damals.



Das Projekt in der 300er-Serie wird gemeinsam mit David Salom gestemmt. Im Team des Spaniers feierte Ana Carrasco 2018 ihren historischen WM-Titel.

Als Fahrer für 2021 hatte Johan Gimbert die besten Karten, am Donnerstag bestätigte Pedercini die Verpflichtung des Franzosen. Der erst 15-Jährige ist der Sohn von Sebastien Gimbert, der als ausgesprochener Endurance-Spezialist auch einige Auftritte in der Superbike-WM hatte. Der 43-Jährige ist französischer Superbike-Champion der Jahre 2009 und 2011.



Einen ersten Test absolvierte Gimbert auf der Rennstrecke Alcarras/Spanien. «Ich freue mich sehr, nächstes Jahr mit Pedercini Racing zu fahren. Das Team ist sehr gut und schon lange im Fahrerlager», erklärte der Teenager. «Unser erster Test war gut. Ich hatte ein gutes Gefühl mit dem Motorrad und dem Team, das extrem hart und auf eine gute Art und Weise gearbeitet hat. Ich arbeite jetzt zu Hause in Frankreich an meiner körperlichen Fitness. Und ich werde auch auf mit David Salom trainieren.»

Teamchef Lucio Pedercini und Sebastien Gimbert kennen sich als Gegner auf der Rennstrecke. «Ich kenne Johans Vater seit vielen Jahren und bei unserem ersten Test hat sich bestätigt, dass er eine gute Wahl für uns ist. Er hat viel natürliches Talent, das wir hoffentlich fördern können», sagte der 48-Jährige Italiener.