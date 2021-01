Viñales Racing Team: Maverick Viñales als Lehrmeister

Das neu gegründete Viñales Racing Team, das vom Vater von MotoGP-Pilot Maverick Viñales gegründet wurde, bereitete sich im französischen Alès auf die diesjährige Supersport-300-WM-Saison vor.

Angel Viñales hat mit seinem Sohn Maverick bereits viele Erfolge im Rennsport feiern können. Neben dem Moto3-Titel 2013, gewann der Spanier insgesamt acht MotoGP-WM-Läufe. 2021 startet er neben Fabio Quartararo im Yamaha-Werksteam. Für die kommende Saison gründete Viñales Senior ein eigenes Team, mit dem er in der Supersport-300-WM mit Yamaha-Bikes an den Start gehen wird.



In dieser Woche kam das Team in Frankreich zu einem Test zusammen. Für das Viñales Racing Team wird in dieser Saison neben dem 14-jährigen Dean Berta Viñales, der erfahrene Kevin Sabatucci im Sattel der R3-Motorräder sitzen. Auf dem «Pôle Mécanique» in Alès begleitete der MotoGP-Star Maverick Viñales das neue Team, der 26-Jährige trainierte mit einer Yamaha R1 für die kommende Saison.

«Wir haben hier in Alès drei Tage absolviert und ich bin wirklich glücklich», erzählte Maverick Viñales. «Ich freue mich, mit Dean und Kevin sowie mit meinem Vater zu arbeiten. Ich glaube, das waren drei sehr wichtige Tage für die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, es gibt viel zu verbessern. Wir werden versuchen, uns bestmöglich zu steigern, um in Katar voll loslegen zu können.»

Der Italiener Kevin Sabatucci verfügt bereits über Siegerfahrung in der kleinen Supersport-300-Klasse, für 2021 soll der 21-Jährige das Yamaha-Team an die Spitze bringen. «Ich fühle mich sehr gut mit dem gesamten Team, obwohl ich noch nicht alle kenne», strahlte Sabatucci. «Angel ist wie ein Vater für mich, das ist verrückt. Ich bin froh, dass es mit dem Training funktioniert hat und es war gut, dass Maverick dabei war, ich habe viel gelernt. Für mich ist es ein Traum.»



Der Nächste des Viñales-Klans, Dean Berta, ist für seine erste WM-Saison bereit. Der Spanier, der wie Superbike-WM-Pilot Isaac Viñales ein Cousin von Maverick ist, war nach dem ersten Test in Südfrankreich zufrieden. «Ich fühlte mich sehr wohl auf dem Motorrad und ich habe viel von Angel, Maverick, Kevin und von meinem Großvater gelernt, was ich vorher nicht wusste. Wir haben gut gearbeitet und werden dies auch in Zukunft tun», betonte der Yamaha-Fahrer.

«Es waren drei intensive Tage», erklärte Teamchef Angel und fügte hinzu: «Wir haben nach der kurzen Zeit des Kennenlernens technisch einen guten Job gemacht. Wir haben die verschiedenen Fahrstile verglichen und anschließend analysiert, außerdem konnten wir einige kleine Details verbessern. Dean und Kevin sind zwei großartige Fahrer und gute Jungs, die etwas lernen möchten. Maverick hat mit den beiden Hand in Hand zusammengearbeitet, sodass sie am Ende Müde waren, aber durchaus begeistert.»