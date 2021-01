Ana Carrasco (Kawasaki) jubelt: «Vollständig geheilt»

Jetzt kann die neue Saison der Supersport-WM 300 für Ana Carrasco beginnen. Vier Monate nach ihrem schweren Trainingsunfall ist die Kawasaki-Pilotin wiederhergestellt.

Ana Carrasco stürzte am 10. September 2020 bei Testfahrten in Estoril und brach sich dabei mehrere Rückenwirbel. Damit war das vorzeitige Saison-Aus der Kawasaki-Werkspilotin besiegelt. In einer aufwändigen Operation wurden sieben Wirbel mit viel Metall stabilisiert.



Am 12. Januar 2021 wurde die 300er-Weltmeisterin von 2018 von sämtlichen Metallteilen befreit. Aufgrund des guten Heilungsverlaufs nahmen Dr. Ubierna und Dr. Cáceres diesen Eingriff mehrere Monate früher als ursprünglich geplant vor.



Nun erhielt Carrasco von ihren Ärzten die erlösende Nachricht: Sie kann wieder normal trainieren und auch wieder Motorrad fahren!

Eine weitere gute Nachricht für die Kawasaki-Pilotin: Der spanische Hersteller von Motorradbekleidung Armure steigt als Sponsor ein.



«Das ist eine großartige Woche», jubelte Carrasco. «Mein Arzt sagte mir, dass ich vollständig genesen bin und es ist auch großartig, Armure an Bord zu haben. Dieser neue Hersteller hat eine große Bandbreite an innovativen Produkten. Ich bin sicher, dass ihre Unterstützung helfen wird, dass ich wieder um die Meisterschaft kämpfen werde.»

Das Provec-Team plant bereits im Februar die ersten Tests mit Ana Carrasco auf der Rennstrecke. Bis dahin soll sich die 23-Jährige auf die Wiederherstellung ihrer Fitness konzentrieren.