Verpokert? Scott Deroue (25) droht Arbeitslosigkeit

Der zweifache Vizeweltmeister der Supersport-WM 300 hatte einen Vertrag von MTM Kawasaki für die Saison 2021 vorliegen, doch er wollte sich eine neue Herausforderung suchen. Fündig wurde der Niederländer bisher nicht.

Aufmerksamen Lesern wird aufgefallen sein, dass der Name von Scott Deroue nicht nur in der Teilnehmerliste 2021 der Supersport-WM 300 fehlt, sondern auch in keiner anderen Serie auftaucht – dabei ist der 25-Jährige gemessen an Siegen, Podestplätze und WM-Platzierungen einer der besten Piloten in der Nachwuchsserie!



Seit dem ersten Rennen der 300er-Serie war Deroue dabei. 2017 und 2018 wurde er WM-Dritter, 2019 und 2020 Vizeweltmeister. Immer im Team MTM Kawasaki erreichte der Niederländer in dieser Zeit sechs Siege und 20 Podestplätze.

Ebenfalls sechs Siege fuhr ansonsten nur Ana Carrasco ein; die Statistik von Top-3-Ergebnissen führt Deroue vor der Spanier mit großem Vorsprung an. Die Weltmeisterin von 2018 stand nur elfmal auf dem Podium.



Dass aber sein Teamkollege Jeffrey Buis im letzten Jahr die Weltmeisterschaft gewann und in diesem Jahr von MTM für einen Aufstieg in die 600er-Kategorie aufgebaut wird, sorgte bei Deroue für Verbitterung. Das Verlängerungsangebot von Kawasaki an ihn lehnte er ab.



«Leider konnten wir uns nicht einigen. Ich wäre gerne im Team geblieben, aber das Angebot war nicht so gut wie in den Jahren zuvor. Mein Gefühl sagte mir, dass ich mich darauf nicht einlassen sollte», sagte Deroue vor drei Monaten Mitte Dezember. «Was ich nächstes Jahr machen werde, weiß ich noch nicht.»

SPEEDWEEK.com brachte in Erfahrung, dass sich an dieser Situation nichts geändert hat, obwohl Deroue seine Karriere grundsätzlich fortsetzen möchte.



Deroue war in der SSP-300 einer der wenigen Piloten, die Geld verdienten. Dass ihm ein anderes Team zwei Monate vor Saisonbeginn ein besseres Angebot unterbreiten wird, ist eher unwahrscheinlich.