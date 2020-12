Aus und vorbei: Deroue schlägt Kawasaki-Angebot aus

Drei Jahre war Scott Deroue das Aushängeschild von MTM Kawasaki in der Supersport-300, im vierten Jahr wurde er von dem späteren Weltmeister Jeffrey Buis abgelöst. Ein fünftes gemeinsames Jahr wird es nicht geben.

Seit Gründung der Supersport-WM 300 im Jahr 2017 gehört Scott Deroue zu den besten Piloten. Die Niederländer beendete die Nachwuchsserie auf den Plätzen 3, 3, 2 und 2 – kein anderer Pilot war so konstant an der Spitze zu finden wie der 24-Jährige aus Nijkerverveen.



Das Problem von Deroue in der vergangenen Saison hieß Jeffrey Buis, der als sein Teamkollege die 2020er Weltmeisterschaft gewann. Der 18-Jährige wurde frühzeitig für die Saison 2021 bestätigt, außerdem wurden bereits die Weichen für den späteren Aufstieg in die 600er-Kategorie gestellt.

Das Angebot für Deroue fiel dürftiger aus.



«Leider konnten wir uns nicht einigen. Ich wäre gerne im Team geblieben, aber das Angebot war nicht so gut wie in den Jahren zuvor. Mein Gefühl sagte mir, dass ich mich darauf nicht einlassen sollte», sagte Deroue. «Ich hatte vier großartige Jahre bei MTM Kawasaki. Ich habe großartige Erinnerungen an das Team und dafür bin ich dankbar. Was ich nächstes Jahr machen werde, weiß ich noch nicht.»

Deroue ist in der SSP-300 einer der wenigen Piloten, die Geld verdienen. Dass ihm ein anderes Team ein besseres Angebot unterbreiten kann, ist eher unwahrscheinlich. Mit seinen 24 Jahren könnte Deroue auch den Aufstieg in die Supersport-WM in Betracht ziehen, wobei das Alterslimit in der kleinsten der Superbike-Serien 28 Jahre beträgt.