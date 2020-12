Zu spät: Kawasaki bedauert Verlust von Scott Deroue

Dass Scott Deroue das Angebot von MTM Kawasaki ausgeschlagen hat, ist eine konsequente Entscheidung. Das belgische Team und Kawasaki hat einen der stärksten Piloten der Supersport-WM 300 verloren.

Kein anderer Pilot hat in der Supersport-WM 300 mehr Siege und Podestplätze eingefahren als Scott Deroue, kein anderer beendete Nachwuchsserie immer unter den besten drei. Trotzdem wurde dem Niederländer im belgischen MTM-Team für die Saison 2021 ein schlechteres Angebot unterbreitet.



Deroue überlegte – und lehnte dankend ab.

MTM ist mit Weltmeister Jeffrey Buis als Aushängeschild für die kommende 2021 stark besetzt, dennoch wiegt der Verlust des 24-Jährigen Deroue schwer – er hatte maßgeblichen Einfluss an der positiven Entwicklung des Teams.



«Zusammen mit Scott haben wir das Team in der WorldSSP300-Klasse zu dem gemacht, was es jetzt ist. Dafür bin ich ihm sehr dankbar», sagte Teambesitzer Ludo Van der Veken. «Im Laufe der Jahre sind wir eng zusammengewachsen und haben gemeinsam große Erfolge erzielt. Er ist ein starker Fahrer, von dem wir uns verabschieden, aber so läuft es manchmal im Sport. Ich wünsche Scott für die Zukunft viel Erfolg.»

MTM wird von Kawasaki BeNeLux unterstützt, dort wurde Deroue sehr geschätzt.



«Leider konnten wir Scott für 2021 nicht überzeugen», bedauerte General Manager Henk Salomons. «Vier Jahre lang war er einer der erfolgreichsten und spektakulärsten Fahrer der Supersport-WM 300. Man kann sagen, dass es uns sehr leid tut. Ich betrachte mich als einen seiner größten Fans. Danke für vier fantastische Jahre!»