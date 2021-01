Ex-Fahrer Jakub Smrz: Große Pläne in Supersport-WM

Der ehemalige Superbike-Pilot Jakub Smrz baut sein Team mit einem neuen Sponsor aus. Neben zwei Piloten in der Supersport-WM 300 plant der Tscheche auch die Teilnahme an der 600er-WM.

In seiner Superbike-Karriere erreichte Jakub Smrz fünf Podestplätze, seine beste Gesamtplatzierung war ein zehnter Rang 2009. Seine letzten Rennen fuhr der mittlerweile 37-Jährige mit Guandalini Yamaha in der Superbike-WM 2018, sah aber in keinem der sieben Rennen das Ziel.



Seitdem widmet sich Smrz der Nachwuchsförderung und brachte mit Unterstützung des tschechisches Verbandes das ACCR Czech Talent Team an den Start. Für die Saison 2021 stellt sich Smrz aber neu auf: Ohne ACCR-Unterstützung wird Smrz mit den Spaniern Victor Rodriguez Nuñez und José Luis Perez Gonzalez die Supersport-WM 300 bestreiten. Möglich macht das ein neuer Sponsor, die Investmentgesellschaft Accolade.

Das Team firmiert unter dem Namen Accolade Smrz Racing. Eingesetzt wird die Kawasaki Ninja 400.



«In diesem Jahr gab es einige wichtige Änderungen. Die wichtigste ist unser neuer Partner Accolade, bei dem ich mich für die Zusammenarbeit bedanken möchte», kommentierte Smrz. «Ich möchte auch unsere beiden neuen Fahrer Victor und José Luis begrüßen. Wir können ihnen alles geben, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. In Bezug auf den Rest unserer Pläne für diese Saison 2021 ist sie noch in Arbeit, so dass ich im Moment keine weiteren Details liefern kann.»

Obwohl die Kooperatiom mit dem tschechischen Verband endete, wollte Smrz einem Landsmann den WM-Einstieg ermöglichen.



«Ich habe einen geeigneten Fahrer gesucht, habe aber leider habe nicht den richtigen Kandidaten für diese Saison gefunden», bedauerte Smrz. «Wir werden versuchen, mit Fahrern aus Tschechien in der nationalen Meisterschaft anzutreten.»