Ana Carrasco: Sturz und Präsentation in Barcelona

Am Montag und Dienstag dieser Woche stand Barcelona ganz im Zeichen der beiden Supersport-Klassen. Mit dabei auch Ana Carrasco, die einen Sturz wegsteckte und später ihr Motorrad für die 300er-Saison präsentierte.

Am 10. September 2020 stürzte Ana Carrasco bei Testfahrten in Estoril und brach sich mehrere Rückenwirbel. Am 15. September folgte eine umfangreiche Operation, vier Monate später das stabilisierende Metall aus ihrem Rücken entfernt. Seitdem ging es mit der Kawasaki-Pilotin stetig bergauf. Die Ärzte bescheinigten ihr mittlerweile, vollständig genesen zu sein. Wie sie sich wirklich fühlt, weiß wohl nur die 24-Jährige allein.



Und Carrasco scheint sich offenbar so gut zu fühlen, dass sie kein Risiko scheut. Beim Barcelona-Test am Montag und Dienstag dieser Woche, bei dem sie auf 40 ihrer diesjährigen Konkurrenten traf, stürzte sie am zweiten Tag. Die Ausrutscher hatte nur Folgen auf dem Papier: Als 19. büßte die 300er-Weltmeisterin von 2018 durchaus deutliche 1,7 sec auf die Testbestzeit von Yamaha-Pilot Bahattin Sofuoglu ein.

Beim Test war Carrasco noch mit einer schwarzen Lackierung unterwegs. Am Mittwochabend enthüllte sie auf der Start-/Zielgeraden in Barcelona ihr diesjähriges Design. Sponsoren wie Monster, Hyundai oder Midas blieben der sechsfachen Rennsiegerin treu, neu hinzugekommen sind Elf Spain, CMS, Armure und Costa Cálida.



«Mit diesem Motorrad werde ich in diesem Jahr um die Weltmeisterschaft kämpfen. Es ist noch spezieller als sonst, dann nach meinem Unfall konnte ich nur daran denken», sagte Carrasco. «Im Team kennen wir uns sehr gut und wissen, wie wir das Beste aus jedem von uns herausholen können. Und in dieser Saison ist noch Joan Lascorz an Bord – was kann ich mir mehr wünschen? Wir werden hart arbeiten, um ganz vorne zu sein.»

Ergebnisse, SSP300-Test Barcelona, 29./30. März:

1. Bahattin Sofuoglu, Yamaha, 1:54,867 min

2. Jeffrey Buis, Kawasaki, +0,296

3. Adrian Huertas, Kawasaki, +0,390

4. Samuel Di Sora, Kawasaki, +0,404

5. Ton Kawakami, Yamaha, +0,660

6. Victor Rodriguez, Kawasaki, +0,720

7. Meikon Kawakami, Yamaha, +0,742

8. Vicent Perez Selfa, Kawasaki, +0,821

9. Unai Orradre, Yamaha, +1,107

10. Gabriele Mastroluca, Yamaha, +1,163

12. Victor Steeman, KTM, +1,394

19. Ana Carrasco, Kawasaki, +1,668