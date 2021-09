Magny-Cours: Huertas Doppelsieger – Punkte für KTM

Das Meeting der Supersport-WM 300 in Magny-Cours wurde von Kawasaki-Pilot Adrian Huertas dominiert, der seine WM-Führung mit zwei Siegen ausbaut. Für KTM gab es in beiden Rennen WM-Punkte. Chris Stange ging leer aus.

Superpole

In der Superpole der Supersport-WM 300 in Magny-Cours hatte sich WM-Leader Adrian Huertas die vorderste Startplatzierung gesichert und führte damit eine Armada von sieben Kawasaki an. Tom Booth-Amos und Weltmeister Jeffrey Buis qualifizierte sich ebenfalls für die erste Reihe. Die beste yamaha stellte ProGP-Pilot Gabriele Mastroluca auf die siebte Position.



Der einzige KTM-Pilot, Victor Steeman, wurde in der Superpole Zwölfter; Ana Carrasco (Kawasaki) 16. Eine schwierige Ausgangsposition für die beiden Rennen hatte der Deutsche Chris Stange (Kawasaki) auf der 30. Position.

Erstes Rennen

Obwohl auch in Magny-Cours der Windschatten für die Nachwuchsserie eine große Rolle spielte, setzten sich nach einer turbulenten Startphase Huertas und Sofuoglu schnell um einige Meter von ihren Verfolgern. Als der Türke in Runde stürzte, konnte sich Huertas nur kurz ausruhen. In den letzten Runden kam Booth-Amos bis auf 0,2 sec am Spanier heran, doch am Ende konnte sich der MTM-Pilot durchsetzen und seinen vierten Saisonsieg einfahren. Das Podium komplettierten Booth-Amos und Samuel Di Sora.



KTM-Ass Steeman wurde Achter. Chris Stange verpasste als 18. die Punkteränge.

Zweites Rennen

Im zweiten Lauf war es erneut Adrian Huertas, der zunächst die Pace vorgab. In der achten (von 13) Runde wurde der Spanier aber von der Spitze verdrängt – die Führungsgruppe bestand aus bis zu zehn Piloten. Nach einer spannenden zweiten Rennhälfte mit unzähligen Positionswechseln kreuzte xxx als Sieger die Ziellinie. Neben dem Huertas stand erneut Booth-Amos als Zweiter auf dem Podium. Platz 3 sicherte sich der aktuelle Weltmeister Buis.



In der zweiten Gruppe kämpfte KTM-Pilot Steeman um Platz 9, im Ziel war der Niederländer als 13. in den Punkten. Chris Stange kam als Letzter aus der ersten Runde und schaffte es noch auf Platz 30.