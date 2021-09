Jerez, Lauf 2: Sofuoglu-Sieg, der WM-Leader stürzte

Bahattin Sofuoglu gewann das zweite Rennen in Jerez

Das zweite Rennen der Supersport-WM 300 in Jerez wurde souverän wie selten von Yamaha-Ass Bahattin Sofuoglu gewonnen. Nach Sturz von WM-Leader Adrian Huertas fällt die WM-Entscheidung in Portimao.

In der Superpole holte sich Kawasaki-Ass und WM-Leader Adrian Huertas den vordersten Startplatz, die Yamaha-Piloten Bahattin Sofuoglu und Meikon Kawakami komplettierten die erste Reihe.



Weltmeister Jeffrey Buis, der in Abwesenheit des verletzten WM-Zweiten Tom Booth-Amos am ehesten den vorzeitigen Titelgewinn durch den Spanier verhindern konnte, qualifizierte sich lediglich als Zwölfter für die beiden Rennen der 300er-Serie.



KTM-Pilot Victor Steeman musste aus der letzten Reihe starten, weil er einen zusätzlichen Motor benötigte.

Doch nach dem schlimmen Unfall mit Todesfolge von Dean Berta Vinales am Samstag war den meisten Piloten nicht nach einem weiteren Rennen zu Mute – einige nahmen Abstand von einer Teilnahme. Eine Wahl, die die WM-Protagonisten nicht hatten.



Dass die Nachwuchsrennfahrer im zweiten Rennen aufgrund der Ereignisse weniger Risiko eingingen, konnte man nicht erkennen. Es gab zahlreiche Stürze und viele enge Überholmanöver. Unter anderem erwischte es WM-Leader Huertas, der im Rennen hektisch agierte und gemeinsam mit Samuel Di Sora stürzte. Der Vorfall wird von der Rennleitung untersucht. So oder so wurde die WM-Entscheidung auf das Finale in Portimão vertagt.

Besser machte es Bahattin Sofuoglu, der sich bei Halbzeit an der Spitze absetzte und das Rennen mit 1,2 sec Vorsprung kontrollierte. Während sich die Verfolger in jeder Kurve überholten, hatte der Yamaha-Pilot freie Fahrt und gewann deutlich.



In der 17 Mann (!) großen Verfolgergruppe setzte sich Yuta Okaya auf Platz 2 durch. Ein Meisterstück gelang Weltmeister Jeffrey Buis. Der Kawasaki-Pilot lag zeitweise außerhalb der Top-15, kämpfte sich im letzten Renndrittel aber konsequent nach vorne und wurde Dritter.



Doch Okaya und Buis bekamen nachträglich eine Track-Limit-Penalty und wurden jeweils um eine Position zurückgestuft. Platz 2 wurde Inigio Iglesias zugesprochen, Okaya Dritter.



KTM-Pilot Steeman kam nicht über Rang 20 hinaus.

Auf der Auslaufrunde gab es emotionale Szene. Zuerst stoppten viele Piloten an der gestrigen Sturzstelle und bekreuzigten. Als alle Motorräder von der Strecke waren, legte das Vinales-Team einen Kranz nieder und gedachten so an den verstorbenen 15-Jährigen.