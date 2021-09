Jerez, Lauf 1: Buis siegt und vertagt WM-Entscheidung

Im ersten Rennen der Supersport-WM 300 in Jerez hätte bereits die erste Titel vergeben werden können, doch mit dem Sieg vertagte Jeffrey Buis die Entscheidung.

In der Superpole holte sich Kawasaki-Ass und WM-Leader Adrian Huertas den vordersten Startplatz, die Yamaha-Piloten Bahattin Sofuoglu und Meikon Kawakami komplettierten die erste Reihe.



Weltmeister Jeffrey Buis, der in Abwesenheit des verletzten WM-Zweiten Tom Booth-Amos am ehesten den vorzeitigen Titelgewinn durch den Spanier verhindern konnte, qualifizierte sich lediglich als Zwölfter für die beiden Rennen der 300er-Serie.



KTM-Pilot Victor Steeman holte Startplatz 14 heraus.

Die Voraussetzungen für das erste Rennen waren klar: Holt Huertas zehn Punkte mehr als der WM-Dritte Buis, steht er als Weltmeister fest. Bei einem Sieg des Spaniers dürfte der Niederländer maximal Sechster werden – das war in diesem Jahr immerhin bei sieben von zwölf Rennen der Fall! Der WM-Vierte Samuel Di Sora hatte nur Außenseiterchancen.



Alle potentiellen WM-Kandidaten kämpften in der zehn Motorräder umfassenden Spitzengruppe um jeden Meter Asphalt. Zahlreiche Stürze sorgten für ein turbulentes Rennen, was in Runde 11 abgebrochen wurde. Als Sieger wurde Buis gewertet, Iglesias und Sofuoglu begleiten den Kawasaki-Piloten auf das Podium.



WM-Leader Huertas wurde Siebter. KTM-Pilot Steeman kam als Elfter in die Wertung.

So lief das Rennen:

Start: Huertes biegt als Führender in die erste Kurve ein, dann Sofuoglu und Iglesias. Buis Elfter, verbessert sich in den ersten Kurven aber auf Platz 8.

Runde 1: Sofuoglu hat sich die Führung geschnappt. Huertas Zweiter, Buis Vierter.

Runde 2: Buis vorne, Huertas 0,6 sec zurück Vierter.

Runde 3: Ein typisches 300er-Rennen – in jeder Kurve ändern sich die Positionen.

Runde 4: Die Top-13 innerhalb 1,7 sec.

Runde 5: Sofuoglu behauptet sich an der Spitze.

Runde 6: Sofuoglu 0,2 sec vor Huertas. Bereits zahlreiche Stürze.

Runde 7: Huertas übernimmt wieder das Kommando.

Runde 8: Die Top-7 innerhalb 0,6 sec. Steeman auf Platz 10.

Runde 9: Buis hat einige Meter Vorsprung und bleibt auf der Geraden vorne.

Runde 10: Buis vorne, Huertas mit Schreckmoment 0,8 sec zurück.

Runde 11: Das Rennen wird nach Stürzen abgebrochen.

Ergebnis Supersport-WM 300, Jerez, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Jeffrey Buis Kawasaki 2. Inigo Iglesias Kawasaki + 0,113 sec 3. Bahattin Sofuoglu Yamaha + 0,346 4. Meikon Kawakami Yamaha + 0,503 5. Álvaro Diaz Yamaha + 0,637 6. Samuel Di Sora Kawasaki + 0,699 7. Adrian Huertas Kawasaki + 0,817 8. Yuta Okaya Kawasaki + 0,944 9. Marc Garcia Kawasaki + 1,519 10. Oliver König Kawasaki + 1,585 11. Victor Steeman KTM + 1,737 12. Bruno Ieraci Kawasaki + 2,068 13. Alessandro Zanca Kawasaki + 2,577 14. Koen Meuffels Kawasaki + 5,190 15. Mirko Gennai Yamaha + 5,840 16. Alex Millan Kawasaki + 6,691 17. Dorren Loureiro Kawasaki + 7,832 18. Facundo Llambias Yamaha + 8,388 19. Ana Carrasco Kawasaki + 5,096 20. Johan Gimbert Kawasaki + 5,313 21. Yeray Saiz Yamaha + 13,084 22. Petr Svoboda Yamaha + 13,120 23. Filippo Palazzi Yamaha + 13,312 24. Marco Gaggi Yamaha + 13,450 25. Alfonso Coppola Yamaha + 13,654 26. Sylvain Markarian Kawasaki + 20,290 27. Jonas Kocourek Kawasaki > 1 min 28. Antonio Frappola Kawasaki > 1 min 29. Joel Romero Kawasaki > 1 min 30. Yeray Ruiz Yamaha > 1 min 31. Miguel Duarte Yamaha > 1 min 32. Indy Offer Kawasaki > 1 min Out Victor Rodriguez Yamaha Out Daniel Mogeda Kawasaki Out Harry Khouri Kawasaki Out Dean Berta Yamaha Out Alejandro Carrion Kawasaki Out Ruben Bijman Yamaha Out Gabriele Mastroluca Yamaha Out Kevin Sabatucci Kawasaki Out Jose Perez Kawasaki Out Ton Kawakami Yamaha