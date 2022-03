Deutsches Freudenberg-Team (KTM) mit großen Visionen

Lennox Lehmann gewann in den letzten beiden Jahren die Internationale Deutsche Meisterschaft in der Klasse Supersport 300. 2022 steigt er mit dem Freudenberg-KTM-Team und einem neuen Hauptsponsor in die WM ein.

Bereits in den letzten Jahren zeigte sich das sächsische Team Freudenberg in der Supersport-300-Weltmeisterschaft mit guten Ergebnissen. Luca Grünwald sorgte 2018 in Assen für den ersten WM-Sieg des Teams, auch Jan-Ole Jähnig und Victor Steeman fuhren regelmäßig um Podestplätze. Nach den Erfolgen mit dem Dresdner Lennox Lehmann in den vergangenen beiden Jahren in der IDM, entschied sich Teamchef Carsten Freudenberg für den WM-Einstieg des 16-Jährigen.

Als Hauptsponsor auf der KTM RC 390 R wird in der kommenden Saison die Firma PALIGO auftreten. PALIGO ist ein großer Onlinehändler für Festbrennstoffe, Gartenbauprodukte und Tiereinstreu und kommt wie das Team aus der Kreisstadt Bischofswerda in Sachsen. Ganz neu ist die Unterstützung nicht, denn bereits in den vergangenen Jahren warb das Unternehmen auf den Bikes der Freudenberg-Talentschmiede.

«Ich freue mich sehr, dass wir mit PALIGO für die kommenden Jahre einen vertrauten und stabilen Partner gewinnen konnten. Wir kennen und schätzen uns schon viele Jahre», betonte Carsten Freudenberg. «Umso schöner ist es, wenn die geschäftlichen und sportlichen Interessen so gut zueinander passen wie bei PALIGO und unserem Team. Das Unternehmen ist eine echte Erfolgsgeschichte im hart umkämpften Onlinehandel. Nicht zuletzt diese starke Konkurrenz ist schon eine Analogie zu unserem Sport, wo man täglich alles geben muss. Mit dem Dreijahresplan haben wir nun sehr gute Voraussetzungen für die Entwicklung unseres neuen KTM-Pakets und dessen Einsatz 2023 und 2024.»

Auch Robert Gnauck, der Gründer und Geschäftsführer der Firma Paligo, freut sich auf die Zusammenarbeit mit der deutschen KTM-Truppe. «Rennsport und PALIGO verbindet die Straße. Immer unter Zeitdruck und auf dem schnellsten Weg fehlerfrei vom Start zum Ziel. Dahinter steckt harte Arbeit, das Streben nach Perfektion, unnachgiebiger Ehrgeiz und eine absolute Leidenschaft zu dem, was man macht», strahlte Gnauck.

«All das sind Werte, die wir zu 100 Prozent teilen. Die Zielstrebigkeit und Bodenständigkeit der Crew sowie der permanente Hunger nach Erfolgen, das ist es, was uns verbindet. So starten wir in unseren Drei-Jahres-Plan, wo wir dem Team unsere langfristige Unterstützung zusichern, damit es sich auf das Sportliche mit Talenten wie Lennox konzentrieren kann», so der Deutsche. Der selbstsicher hinzufügte: «Wir haben eine klare Vision: Wir wollen gemeinsam Weltmeister werden.»

Das Freudenberg KTM – PALIGO Racing-Team ist neben der Mannschaft RT Motorsports by SKM das einzige deutsche Team in der Supersport-WM 300. Mit Dirk Geiger und Lennox Lehmann sind auch die einzigen deutschen Fahrer in diesen Mannschaften untergebracht. Die Saison beginnt Anfang April in Aragon.