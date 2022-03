Erleichterung bei MIE Honda: Roll-out in Barcelona

Mittwochabend trudelte der LKW von MIE Honda im Fahrerlager des Circuit de Catalunya ein, am Donnerstag dreht der ehemalige MotoGP-Pilot Hafizh Syahrin seine ersten Runden mit dem Superbike.

Ende Februar ist das Team MIE Honda von Prag an den Sachsenring umgezogen. Nebenher arbeitete die Truppe von Midori Moriwaki fleißig an den Motorrädern für die am Wochenende 8.–10. April im MotorLand Aragon beginnende Weltmeisterschaft 2022.

Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com im Februar war sich die adrette Japanerin nicht sicher, wann Tati Mercado und Hafizh Syahrin das erste Mal auf der Rennstrecke sein würden. «Barcelona wird sehr knapp», befürchtete Moriwaki. «Unser Motorrad unterscheidet sich sehr vom letztjährigen, wir brauchen Zeit, um es zu bauen. Wir bekamen die CBR1000RR-R von Honda mit Verspätung.»

Mittwochabend kam der LKW von MIE Honda in Montmelo an, seit Donnerstagmorgen wurde an den Fireblades emsig geschraubt, um sie für die beiden Testtage auf dem Circuit de Catalunya final vorzubereiten.

Kurz vor dem Mittag fuhr Hafizh Syahrin einige Installationsrunden, der frühere MotoGP-Pilot aus Malaysia ist erstmals mit dem Superbike unterwegs. «Das Team bekam die Motorräder erst spät aus Japan, sie haben 24 Stunden pro Tag Vollgas gearbeitet», lobte Mercado die Bemühungen. «Es ist sehr wichtig, dass wir bei diesem Test hier dabei sind.»

Beide CBR1000RR-R in der MIE-Box sind mit ursprünglichen Carbon-Verkleidungen versehen, die Vorstellung des diesjährigen Designs erfolgt später. Auf dem LKW ist Sponsor Cyberdyne mit einem riesigen Logo vertreten, auch die Honda Racing Corporation ist prominent zu sehen. Das legt die Vermutung nahe, dass sich HRC dieses Jahr stärker einbringt als in der Vergangenheit.

Midori Moriwaki ist in Barcelona nicht dabei, sie wird erst in Aragon zum Team stoßen. Dort sind am 4./5. April die offiziellen Dorna-Tests, am Wochenende darauf ist WM-Auftakt.