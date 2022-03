Barcelona-Test, Tag 1: Bautista um 12 Uhr vorne

Beim zweitägigen Barcelona-Test treffen die Favoriten der Superbike-WM 2022 aufeinander. Nach zwei Stunden glänzt Ducati-Star Álvaro Bautista mit starken Rundenzeiten.

Neben dem offiziellen Dorna-Test Anfang April, unmittelbar vor dem Saisonauftakt in Aragón am 8. April, ist der Superbike-Test am Freitag und Samstag dieser Woche in Barcelona der größte in diesem Winter. Alle Werksteam sind anwesend, dazu die wichtigsten Kundenteams der verschiedenen Marken.



Seit 10 Uhr wird auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya von Piloten der Superbike-WM 2022 getestet. Die Bedingungen sind mit 16 Grad Celsius durchaus einladend, allerdings weht ein kühler Wind. Die Mehrzahl der Teilnehmer spulten bereits in den ersten Minuten flotte Runden ab.

Um 11 Uhr führte Michael Rinaldi (Ducati) in 1:42,477 min die Zeitenliste an und war damit bereits schneller als am Rennwochenende 2021, als er im zweiten Lauf in 1:42,566 min die schnellste Rennrunde fuhr. Schnellster der anwesenden Supersport-Piloten Nicolo Bulega (Ducati) in 1:47,103 min.



Zum Vergleich: Den Pole-Rekord stellte Tom Sykes (BMW) im vergangenen Jahr in 1:40,408 min auf. Am selben Rennwochenende fuhr Toprak Razgatlioglu (Yamaha) im Superpole-Race in 1:41,493 min die absolut schnellste Rennrunde.

Bis 12 Uhr übernahm Ducati-Ass Álvaro Bautista das Kommando. Der Spanier kratzte mit einer erstaunlichen 1:42,068 min an den 1:41 min. Innerhalb von 0,5 sec zum 37-Jährigen folgen Garrett Gerloff (Yamaha), Jonathan Rea (Kawasaki), Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Rinaldi und Andrea Locatelli (Yamaha).

Eugene Laverty markierte als der beste Fahrer einer BMW M1000RR eine 1:42,848 min. Philipp Öttl mit der Go Eleven-Ducati liegt um 1,191 sec zurück auf Platz 10.



Einen deutlichen Rückstand haben Honda-Piloten. Superbike-Rookie Xavi Vierge erreicht mit der CBR1000RR eine 1:43,396 min,

Die einzigen Piloten, die noch keine Runde fuhren, sind die beiden MIE Honda-Piloten Leandro Mercado und Hafizh Syahrin sowie Puccetti Kawasaki-Ass Lucas Mahias.



Der verletzte BMW-Pilot Michael van der Mark wird von Ilya Mikhalchik ersetzt. Der Ukrainer macht einen soliden Job und liegt nur knapp hinter Stammfahrer Loris Baz (Bonovo action).

Barcelona-Test, Freitag: Zeiten Stand 12 Uhr