Yamaha-Talent lobt: «Bekomme alles, was ich brauche»

Iker Abella will sich in der Supersport-WM 300 durchsetzen

Wie kein anderer Hersteller hat Yamaha ein Förderprogramm etabliert, das von nationalen Serien bis in die SupeYarbike-WM führt. 300er-Rookie Iker Garbella hätte es sonst wohl nicht in die Weltmeisterschaft geschafft.

Die Nachwuchsförderung durch Yamaha ist vorbildlich. Angefangen von nationalen R3-Cups und dem bLU cRU-Programm werden junge Piloten an den Rennsport herangeführt, geschult und in höhere Serien begleitet.



Im Rahmen der seriennahen Weltmeisterschaft fand 2020 erstmals der ‹Yamaha R3 bLU cRU European Cup› statt. Die Saison bestand aus sechs Meetings (Misano, Donington, Assen, Most, Magny-Cours und Barcelona) mit jeweils zwei Rennen und wurde von Iker Abella gewonnen.

Yamaha versprach dem Gewinner den Aufstieg in die Supersport-WM 300 und platzierte Abella bei MS Racing. Das spanische Team hat in Vergangenheit bereits mehrere Fahrer aus dem Yamaha-Nachwuchsprogramm betreut.



«Es ist wirklich großartig, der erste Gewinner des Yamaha R3 bLU cRU European Cup zu sein. Ich habe viele Dinge gelernt, die für die Supersport-WM 300 wichtig sein werden. Zum Beispiel die Renneinteilung und Herangehensweise in den letzten Runden, wenn in einer großen Gruppe alle Fahrer versuchen, zu gewinnen», sagte der 17-Jährige. «Die Tatsache, dass Yamaha mir in dieser Saison hilft, ist essenziell für meine Karriere. Das bLU cRU-Programm ist großartig für Fahrer wie mich. Es ist nicht leicht, einen Fuß in die 300er-WM zu bekommen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Yamaha und dem Yamaha MS Racing Team. Sie werden mir geben, was ich brauche, um an der Front zu kämpfen, und dafür bin ich sehr dankbar.»

Für die Supersport-WM 300 2022 sind 30 Piloten bestätigt, neben Garbella setzen neun weitere Fahrer eine Yamaha ein.