Most, Lauf 1: Yamaha-Sieg – Pech für Geiger & Lehmann

Marc Garcia dominierte das erste 300er-Rennen in Most

Im ersten Rennen der Supersport-WM 300 in Most gewann Yamaha-Pilot Marc Garcia in überragender Manier. Dirk Geiger (Kawasaki) wurde abgeräumt, bei Lennox Lehmann (KTM) ging ein Reifenpoker nicht auf.

Das Qualifying der Supersport-WM 300 in Most am Samstagvormittag fand auf feuchter Piste statt. Bei den tückischen Bedingungen zeigte Kawasaki-Pilot Dirk Geiger als Sechster eine starke Leistung. KTM-Pilot Lennox Lehmann erreichte nur Startplatz 17, nachdem seine schnellste Runde gestrichen wurde. Die Pole sicherte sich der Italiener Kevin Sabatucci (Kawasaki). WM-Leader Álvaro Diaz (Yamaha) qualifizierte sich nur in Reihe 5.

Auch bei Rennstart um 12:40 Uhr Ortszeit war die Strecke nass und es regnete leicht. Die Nachwuchspiloten sahen sich einer schwierigen Reifenwahl gegenüber. Geiger setzte auf Slicks, Lehmann auf Regenreifen.

Schon früh beendet war das erste Rennen für Dirk Geiger vorbei, als Petr Svoboda in Kurve 1 der zweiten Runde stürzte und den Deutschen sowie Pole-Setter Sabatucci mit ins Verderben riss.

Nach wenigen Runden war klar, dass der Reifenpoker von Lehmann nicht aufging. Der KTM-Pilot lag nach nur vier Runden bereits 12 sec hinter Spitze und kämpfte nur um Platz 12. Im Ziel hatte der 16-Jährige auf Platz 11 als bester Pilot mit Regenreifen einen dramatischen Rückstand von 34 sec.

Vorn machte sich Marc Garcia (Yamaha) mit den schnellsten Zeiten auf und davon. Der Spanier ist der erste Weltmeister der Supersport-WM 300 und spielte seine ganze Routine gekonnt aus. Nach zwölf Runden kreuzte der Yamaha-Pilot mit 11 sec Vorsprung als Sieger die Ziellinie.

In der Verfolgergruppe kämpfte bis zu zehn Piloten um die übrigen Podestplätze. Als Zweiter stieg Hugo De Cancellis (Kawasaki) auf das Podium, Dritter wurde Álvaro Diaz.

So lief das Rennen:

Start: Geiger biegt als Dritter in die erste Kurve ein. Lehmann mit Regenreifen fällt auf Platz 17 zurück.



Runde 1: Sabatucci vor Geiger und dem Brasilianer Maier.



Runde 2: Svoboda stürzt und kegelt Geiger und Sabatucci in der ersten Kurve raus. Garcia führt, Lehmann 7 sec zurück auf Platz 16.



Runde 3: Garcia (Yamaha), Alex Millan (Kawasaki) und Kawakami (Yamaha) setzen sich leicht ab. Diaz schon Vierter.



Runde 4: Alex Millan stürzt auf Platz 2 liegend auf feuchter Piste. Garcia führt dadurch komfortabel um 1,5 sec vor Kawakami, Maier und Diaz. Lehmann 12 sec zurück auf Platz 13.



Runde 5: Garcia mit der schnellsten Rennrunde in 1:48,032 min um 3,2 sec vor Kawakami. Neuer Dritter Mogeda. Die Verfolgergruppe umfasst neun Piloten. Lehmann auf 16.



Runde 6: Garcia in 1:47,334 min wieder schneller – 5,4 sec Vorsprung.



Runde 7: Lehmann bereits 23 sec zurück und auf Platz 12.



Runde 8: Garcia kann sich mit 8 sec Vorsprung nur noch selbst schlagen. Die Verfolger werden von Vanucci angeführt.



Runde 9: Garcia fährt eine Sekunde schneller als der Rest und sogar 3 sec schneller als Lehmann.



Runde 10: Kawasaki (2.) versucht sich abzusetzen.



Runde 11: Sturz Kawakami. Lehmann (11.) macht eine Position gut.



Runde 12: Garcia gewinnt souverän mit 12 sec vor Hugo De Cancellis (Kawasaki) und Álvaro Diaz (Yamaha).

Ergebnis Supersport-300: Most, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Marc Garcia Yamaha 2. Hugo De Cancellis Kawasaki + 10,984 sec 3. Alvaro Diaz Yamaha + 11,005 4. Humberto Maier Yamaha + 11,100 5. Daniel Mogeda Kawasaki + 11,190 6. Matteo Vannucci Yamaha + 11,202 7. Harry Khouri Kawasaki + 11,264 8. Iker Garcia Abella Yamaha + 12,792 9. Troy Alberto Kawasaki + 14,654 10. Jose Luis Perez Gonzales Kawasaki + 34,261 11. Lennox Lehmann KTM + 34,397 12. Yeray Saiz Marquez Kawasaki + 56,148 13. Samuel Di Sora Kawasaki + 57,279 14. Mirko Gennai Yamaha + 57,388 15. Victor Steeman Kawasaki > 1 min 16. Marco Gaggi Yamaha > 1 min 17. Fenton Seabright Yamaha > 1 min 18. Ioannis Peristeras Yamaha > 1 min 19. Ruben Bijman Kawasaki > 1 min 20. Yuta Okaya Kawasaki > 1 min 21. Alessandro Zanca Kawasaki > 1 min 22. Indy Offer Yamaha > 1 min 23. Filip Feigl Kawasaki > 1 min 24. Petr Svoboda Kawasaki > 1 min out Ton Kawakami Yamaha out Gabriele Mastroluca Yamaha out Alex Millan Kawasaki out Bruno Ieraci Kawasaki out Kevin Sabatucci Kawasaki out Dirk Geiger Kawasaki