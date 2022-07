Lennox Lehmann brachte sich mit Schleiz-Sieg in Form

In der Supersport-WM 300 begeisterte Lennox Lehmann mehrfach mit starken Ergebnissen mit der KTM RC390R. Die lange WM-Pause versüßte sich der 16-Jährigen mit einem erfolgreicher Abstecher in die IDM.

Als Rookie in der Supersport-WM 300 überraschte Lennox Lehmann nicht nur mit zwei dritten Plätzen beim Saisonauftakt in Aragón, sondern auch mit seinen Kampfstärke. Die Podestplätze fuhr der KTM-Pilot von Startplatz 25 ein, auch in Assen, Estoril und Misano fuhr er von außerhalb der Top-20 startend in die Top-10.

Da die 300er-WM nicht in Donington gastierte, warten die Nachwuchspiloten seit dem 12. Juni auf das nächste Rennwochenende. Bevor die Saison am Wochenende in Most weitergeht, legte Lehmann daher einen Gaststart in der IDM beim Meeting in Schleiz ein.

Im ersten Rennen auf Platz 2 im Ziel, dominierte der Dresdner den zweiten Lauf. Bis auf die ersten beiden Runden führte Lehmann das Rennen an und baute seinen Vorsprung auf die Verfolger auf mehr als eine Sekunde aus. Es war der erste Sieg in Schleiz für den Teenager.

«Ich hatte wie am Samstag den Plan, gleich wegzufahren», sagte Lehmann bei der Siegerehrung, «heute hat es geklappt. Ich hatte aber extreme Probleme mit den Reifen bei der Hitze.»

Ergebnisse (TOP 5) Schleiz SSP 300 Rennen 1:

1. Leo Rammerstorfer (KTM)

2. Lennox Lehmann (KTM)

3. Marvin Siebdrath (Kawasaki)

4. Walid Khan (KTM)

5. Troy Beinlich (Kawasaki)

Ergebnisse (TOP 6) Schleiz SSP 300 Rennen 2:

1. Lennox Lehmann (KTM)

2. Marvin Siebdrath (Kawasaki)

3. Mate Szamado (Kawasaki)

4. Troy Beinlich (Kawasaki)

5. Thom Molenaar (Kawasaki)

6. Leo Rammerstorfer (KTM)