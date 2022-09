Magny-Cours, 1. Lauf: Yamaha-Trio siegt, Lehmann 4.

Im ersten Rennen der Supersport-WM 300 in Magny-Cours erbte Matteo Vannucci den Sieg von Marc Garcia. Lennox Lehmann verpasste in der letzten Runde einen Podestplatz, Dirk Geiger hatte Pech.

Dirk Geiger aus dem Team Füsport RT Motorsports by SKM Kawasaki stand in Magny-Cours zum ersten Mal in seiner Supersport-300-Karriere in der ersten Startreihe. Nur der Niederländer Victor Steeman (MTM Kawasaki) war in der Superpole schneller als der 20-jährige Deutsche. Lennox Lehmann (Paligo Freudenberg KTM) kam von Startplatz 12.

Beide deutschen Hoffnungsträger fanden sich zur Halbzeit des Rennens in der Führungsgruppe wieder, als ein Zwischenfall die Vorentscheidung brachte: Pole-Setter Steeman verlor in Kurve 5 die Kontrolle über das Vorderrad und löste einen Massensturz aus, in den auch Geiger unverschuldet verwickelt wurde. Lehmann dagegen kämpfte bis zum Schluss um einen Podestplatz, am Ende zog er aber gegen das Yamaha-Trio den Kürzeren.

So lief das Rennen

Start: Geiger reiht sich hinter dem Pole-Setter zunächst auf Platz 2 ein. Lehmann dagegen fällt aus den Top-20 fällt.



Runde 1: Steeman hält die Spitzenposition, Geiger dagegen fällt im Laufe der Runde bis auf Platz 6 zurück.



Runde 2: Lehmann arbeitet sich bis auf Rang 16 nach vorne, Geiger büßt noch ein paar Plätze ein. Rovelli stürzt.



Runde 3: Lehmann (12.) zeigt sein Potenzial mit der bisher schnellsten Rennrunde.



Runde 4: Iglesias verbüßt seinen Long-Lap-Penalty und wird von P8 bis auf P14 durchgereicht. Ein Fehler von Sabatucci sorgt für einen Schreckmoment, Geiger profitiert und rückt wieder auf Platz 4 vor.



Runde 5: Ieraci rutscht in Kurve 5 weg, Sabatucci kann nicht ausweichen und stürzt ebenfalls. Gennai übernimmt die Führung.



Runde 6: Die Top-3 – De Cancellis, Steeman und Gennai – streiten um die Führung. Dahinter klafft eine Lücke, die Geiger aber Zehntel für Zehntel verkürzt.



Runde 7: Die Führungsgruppe wächst auf 8 Fahrer an – inklusive Geiger und Lehmann.

Runde 8: Sturz in der Führungsgruppe! Steeman stürzt in Kurve 5 über die Front und nimmt Gennai und De Cancellis mit. Geiger wird ebenfalls involviert, er kann zumindest weiterfahren, liegt aber weit zurück.



Marc Garcia übernimmt vor Lehmann und Vannucci die Spitze.

Runde 9: Vannucci geht in Führung.



Runde 10: Vannucci fährt an der Spitze eine halbe Sekunde weg.



Runde 11: Kleiner Wackler von Lehmann, Garcia holt sich Platz 2 vom Deutschen. Diaz lauert dahinter, Iglesias kämpft um den Anschluss.



Runde 12: Lehmann muss auch Platz 3 abgeben, Diaz ist vorbei. Die Top-4 sind aber dicht beisammen – und auch Iglesias gibt nicht auf.



Letzte Runde: Lehmann übernimmt zu Beginn der letzten Runde kurzzeitig Platz 3, muss dem Yamaha-Trio am Ende aber den Vortritt lassen.



Marc Garcia kreuzt die Ziellinie zwar als Erster, weil er die «track limits» in der letzten Kurve überschritten hat, wird er aber um einen Platz nach hinten versetzt.

Ergebnis Supersport-300, Magny-Cours, Rennen 1:

1. Vannucci, Yamaha, 13 Runden

2. Marc Garcia*, Yamaha

3. Diaz, Yamaha, + 0,430 sec

4. Lehmann, KTM, + 0,636

5. Iglesias, Kawasaki, + 1,140

6. Di Sora, Kawasaki, + 5,647

7. Kawakami, Yamaha, + 5,843

8. Perez Gonzalez, Kawasaki, + 5,901

9. Maier, Yamaha, + 6,023

10. Mastrocola, Yamaha, + 6,176



Ferner:

16. Geiger, Kawasaki, + 10,853



*ein Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)