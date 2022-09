Lennox Lehmann (14./KTM): «Ein Rennen zum Vergessen»

Nach dem furiosen vierten Platz am Samstag wollte KTM-Pilot Lennox Lehmann das Meeting der Supersport-WM 300 in Magny-Cours mit einem starken zweiten Rennen krönen. Es kam anders.

Lennox Lehmann kreuzte im ersten Rennen der Supersport-WM 300 in Magny-Cours als Vierter die Ziellinie. Zuvor war der Sachse mit der einzigen KTM im Teilnehmerfeld nach einem Rempler in der ersten Runde auf Platz 28 zurückgefallen und startete anschließend eine sensationelle Aufholjagd. Nach drei dritten Plätzen, zwei in Aragon und einem in Most, ist das sein viertbestes Karriereresultat in der Weltmeisterschaft.

Das zweite Rennen im Sonntag nahm nicht so ein gutes Ende: Als 14. holte der 16-Jährige magere zwei WM-Punkte und fiel in der Gesamtwertung auf Platz 6 zurück.

«Mir wurde permanent ins Motorrad gefahren. So schlimm, dass mir der Kotflügel gebrochen ist und ich den auf der Gerade abtreten musste», schimpfte Lehmann frustriert. «In Folge bekam ich vorne Chattering und habe den Anschluss an die Gruppe verloren. Es war ein Rennen zum Vergessen.»

Ergebnis Supersport-300, Magny-Cours, Rennen 2:

1. Steeman, Kawasaki,

2. Diaz, Yamaha, + 0,342

3. Geiger, Kawasaki, + 0,429

4. De Cancellis, Kawasaki, + 0,587

5. Gennai, Yamaha, + 0,703

6. Sabatucci, Kawasaki, + 1,414

7. Svoboda, Kawasaki, + 1,740

8. Ieraci, Kawasaki, + 2,143

9. Maier, Yamaha, + 2,308

10. Iglesias, Kawasaki, + 2,585

Ferner:

14. Lehmann, KTM, + 4,584

Supersport-300-WM-Stand nach 12 von 16 Rennen:

1. Diaz 197 Punkte. 2. Marc Garcia 157. 3. Steeman 147. 4. Di Sora 130. 5. De Cancellis 107. 6. Lehmann 105. 7. Okaya 101. 8. Vannucci 97. 9. Gennai 82. 10. Iglesias 72. 11. Geiger 61. 12. Ieraci 60. 13. Sabatucci 57. 14. Bijman 33. 15. Maier 32.