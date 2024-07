Nach Misano-Crash: Svoboda verpasst Most und Portimão

Bis zur Superpole verlief das Meeting der Supersport-WM 300 in Misano für Petr Svoboda solide. Sein Sturz im ersten Lauf verhagelt den Kawasaki-Piloten aber die gesamte Saison. Sein Ersatz ist ein 16-jähriger Australier.

Startplatz 8 war nicht überragend, für die Rennen der 300er-Kategorie in Misano war das aber dennoch eine gute Ausgangsposition für solide Ergebnisse. Doch nach einem schwachen Start in den ersten Lauf stürzt Petr Svoboda im Positionskampf mit Julio Garcia (Kove) in Kurve 3 der vierten Runde. Im Medical-Center stellte sich heraus: Der 21-Jährige hatte sich das Schien- und Wadenbein links gebrochen; eine Operation war unausweichlich. Erst zwölf Tage später konnte der Tscheche das Krankenhaus in Rimini verlassen.

«Ich habe zwei Operationen hinter mir, die gut und ohne Komplikationen verlaufen sind», schilderte Svoboda. «Ich habe jetzt einen langen Weg der Reha vor mir und werde mein Bestes tun, um schnell gesund zu werden und wieder in den Sattel zu kommen. Leider werde ich beim Heimrennen in Most nicht als Teilnehmer, sondern nur als Zuschauer dabei sein.»

Svoboda steht beim deutsch-tschechischen Kawasaki-Team RT-Motorsport by SKM unter Vertrag. Teamchef Rob Vennegoor organisierte für Most und Portimão bereits einen Ersatz und verpflichtete den international eher unbekannten Carter Thompson. Der erst 16-Jährige bestreitet seit 2023 den Rookies Cup.

«Ich bin sehr glücklich, dass ich dem RT Motorsport by SKM Team für die nächsten zwei Runden beitreten kann. Ich möchte Rob und Frank dafür danken, dass sie mir die Chance geben», freute sich der Teenager. «Ich werde für Petr fahren, der leider verletzt ist, und wünsche ihm alles Gute für seine Genesung. Ich freue mich auf einige großartige Rennen.»

Für Svoboda dürfte eine vordere Platzierung in der diesjährigen Weltmeisterschaft damit in weite Ferne rücken. Bereits jetzt liegt der frühere Moto3-Pilot mit 53 Punkten üppige 48 Punkte hinter WM-Leader Inigo Iglesias (Kawasaki).