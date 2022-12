Weltmeister-Ersatz gefunden – Mastroluca für Diaz

Das Yamaha-Team Arco Motor University hat einen Nachfolger für Weltmeister Álvaro Diaz gefunden. 2023 wird Gabriele Mastroluca das spanische Team in der Supersport-WM 300 vertreten.

Das Team Arco Motor University wurde erst 2017 gegründet und mauserte sich schnell zu einem Top-Team in den kleinen Hubraumklassen. Das aus einem Lagerhaus von Arco Valves, einem Unternehmen aus Valencia, operierende Yamaha-Team gewann im ersten Jahr die nationale Serie und nur fünf Jahre später mit Álvaro Diaz die Supersport-WM 300.

Weil der talentierte Spanier in die mittlere Kategorie aufsteigen will, benötigte das eng von Yamaha unterstützte Team einen vielversprechenden Nachfolger. Etwas überraschend ist, dass man dabei nicht in Spanien fündig wurde, sondern in Italien – Gabriele Mastroluca stammt aus Palestrina in der Nähe von Rom.

Der 17-Jährige ist seit 2020 Stammfahrer in der Nachwuchsserie und fiel bisher nicht sonderlich in Erscheinung. Sein bestes Finish ist ein vierter Platz in Misano 2021, seine beste WM-Platzierung Rang 17 in der abgelaufenen Saison. «Ich bin sehr glücklich, dass ich in der nächsten Saison für das Arco Motor University Team fahren werde», freute sich Mastroluca. «Es ist eine großartige Gelegenheit für mich, um die Meisterschaft zu kämpfen. Ich kann den ersten Test auf der Yamaha R3 mit dem Team kaum erwarten, denn es ist eindeutig ein konkurrenzfähiges Motorrad, mit dem Diaz letztes Jahr die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Ich bin glücklich, dass ich diese Gelegenheit bekomme. Die Vorsaison wird sehr wichtig für mich sein.»

Obwohl die Vorzeichen weniger positiv sind, ist Teammanager Antonio Molina zuversichtlich, dass Mastroluca in die Fußstapfen des Weltmeisters treten kann. «Wir haben ihn schon lange beobachtet und sind sicher, dass er mit seiner Mentalität und seinem Talent perfekt in unser Projekt passt», meinte Molina. «Und zweifellos werden wir mit ihm erneut versuchen, zusammen mit Yamaha um die Meisterschaft zu kämpfen.»