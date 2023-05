Kove Moto tauscht Fahrer aus: Zhan folgt auf Zhou

In der Weltmeisterschaft steht Neueinsteiger Kove Moto noch ohne einen WM-Punkt da, Fortschritte waren während der ersten beiden Meetings der Supersport-WM 3000 aber erkennbar. In Misano wird Junhao Zhan sein WM-Debüt ge

Kove Moto ist ein 2017 gegründeter Motorradhersteller aus China und mischt mit eigenen Entwicklungen bereits in der Supersport-WM 300, der Rally-Raid-WM und diversen nationalen Serien mit.

Die Besonderheit in der 300er-Weltmeisterschaft: Statt einen europäischen Fahrer zu verpflichten, vertraut Kove mit Shengjunjie Zhou einem Chinesen, der keine europäische Rennstrecke und keinen seiner diesjährigen Gegner kannte. Es überraschte daher nicht, als der 24-Jährige in Assen und Barcelona jeweils am unteren Ende der Ergebnislisten zu finden war und es bisher nicht in die Punkteränge schaffte.

Die Einhaltung der 105-Prozent-Hürde und das Erreichen des Ziels in drei von vier Rennen ist angesichts des jungen Projekts bereits ein Erfolg!

Zhou fährt außerdem die spanische 300er-Meisterschaft und hat dort mit Junhao Zhan einen Landsmann als Teamkollegen, der es dort auch bereits unter die Top-15 geschafft haben. Wohl auch deshalb übernimmt Zhan beim bevorstehenden Meeting in Misano das Motorrad von Zhan und wird sein WM-Debüt geben.

Übrigens: In der spanischen 300er-Serie wurde Zhou durch José Luis Perez Gonzalez ersetzt, der in der Weltmeisterschaft für das Kawasaki-Team von Jakub Smrz fährt. Der Spanier bewies in Valencia die Konkurrenzfähigkeit der Kove 321 mit zwei beeindruckenden Siegen!