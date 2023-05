Dirk Geiger: Von Startplatz 19 Siege in Griffweite

Dirk Geiger kam in beiden Supersport-300-Rennen in Barcelona weniger als 0,6 sec hinter dem Sieger ins Ziel – und wurde zweimal Sechster. Der Mannheimer aus dem Team Freudenberg KTM schildert seine Schwierigkeiten.

Nach einem starken Start in die neue Saison wollten Dirk Geiger und der deutsche Traditionsrennstall Freudenberg Racing aus Bischofswerda dort anknüpfen, wo das Team vor zwei Wochen mit einem Podestplatz in Assen aufgehört hatte. In den ersten Trainingssitzungen hatten Geiger und seine Techniker jedoch alle Hände voll zu tun, ein passendes Set-up für die KTM RC390R zu finden. Am Samstag, als es direkt in die Superpole ging, wurde Geiger ausgebremst und konnte sich nur für den 19. Startplatz qualifizieren.

Aus der siebten Reihe startete der 20-jährige Mannheimer im ersten Rennen jedoch eine super Aufholjagd, die ihm kurzzeitig sogar die Führung im Rennen bescherte. Nach zwölf wilden Runden musste sich Geiger schließlich mit dem sechsten Platz begnügen.

Der Sonntag begann mit einer großen Schrecksekunde, als Geiger im Warm-up durch eine unnötige Aktion anderer zu Fall gebracht wurde. Er hatte Glück, dass er keine schweren Verletzungen davontrug. Im Rennen am Nachmittag biss Geiger die Zähne zusammen und arbeitete sich erneut auf den sechsten Platz vor. Nach den ersten beiden Events der Weltmeisterschaft liegt er als Siebter in der Punktetabelle in Schlagdistanz zur Spitze – zu Rang 3 fehlen ihm nur fünf Punkte.

«Nach diesem schwierigen Wochenende bin ich mit zweimal P6 gut weggekommen», meinte Dirk. «Auf der Strecke in Barcelona ist das Set-up immer eine knifflige Sache. Wir kämpften darum, ein gutes Gefühl zu finden, das auch nach und nach besser wurde. Mein Team hat extrem hart gearbeitet, um eine Lösung zu finden. Leider spielte uns die Superpole überhaupt nicht in die Karten, denn ich konnte nur zwei Runden fahren und landete auf Platz 19.»

«Im ersten Rennen hatte ich leichte Anfangsschwierigkeiten, konnte dann aber gut aufholen und mich kontinuierlich an die Spitze heranarbeiten. Meine Strategie ist jedoch nicht ganz aufgegangen. Als ich in der letzten Runde in Führung ging, habe ich nach ein oder zwei Kurven gemerkt, dass sich eine kleine Lücke aufgetan hat. Ich wollte sie vergrößern, aber es gelang mir nicht, denn auf der Gegengerade waren die Jungs in meinem Windschatten und haben mich geschnappt. Am Ende wurde ich Sechster, was in Anbetracht der Schwierigkeiten in den Sessions zuvor ein starkes Ergebnis ist.»

Nach dem Sturz im Warm-up ging Geiger mit lädiertem linken Handgelenk und ohne große Erwartungen ins zweite Rennen: «Aber sobald die Ampel ausging, habe ich alles ausgeblendet und kam auch gut von der Linie weg. Ich war dann schnell in der Gruppe, aber es war wieder einmal ein völlig verrücktes Rennen. In den letzten beiden Runden ging es drunter und drüber, nicht zuletzt, weil die Gruppe sehr groß war. Trotzdem konnte ich mich bis ins Ziel gut durchsetzen und auch von einigen Fahrfehlern der anderen profitieren. Am Ende wurde ich wieder Sechster, womit ich sehr zufrieden bin.»