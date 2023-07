Imola, Lauf 1: KTM mit Geiger stark, Kove auf Platz 8

Nach der Pole hatte Dirk Geiger im ersten Lauf der Supersport-WM 300 in Imola den Sieg vor Augen, doch der KTM-Pilot musste sich mit Platz 2 hinter Matteo Vannucci (Yamaha) begnügen. Kove mit Marc Garcia auf Platz 8.

Die Superpole der Supersport-WM 300 in Imola lieferte bereits einen Vorgeschmack auf das erste Rennen am Nachmittag. In mehreren Gruppen lieferten sich die Piloten wahre Windschattenschlachten und überholten sich auf jeder Geraden und in den Bremszonen. Den vordersten Startplatz sicherte sich überraschend KTM-Ass Dirk Geiger. Der Freudenberg-Pilot fuhr mehrfach ähnliche Rundenzeiten, auch alleine. Die erste Startreihe komplettierten Lokalmatador Matteo Vannucci (Yamaha) und der Tscheche Petr Svoboda (Kawasaki).

Lennox Lehmann mit der zweiten KTM erreichte Startplatz 14. Marc Garcia, die in Imola ersatzweise die Kove 321RR pilotiert, bewies als 19. mit nur 1,3 sec Rückstand, dass das chinesische Motorrad nicht nur für letzte Plätze taugt.

Gut drei Stunden später bei Start ins erste Rennen um 12:40 Uhr war es 32 Grad Celsius heiß, der Asphalt hatte sogar 54 Grad Celsius. Geiger erwischte einen perfekten Start und führte das Rennen die ersten Kurven an. Nur Matteo Vannucci konnte dem Deutschen folgen und nach einer Runde führten sie um 2 sec vor dem großen Pulk.

Mit den schnellsten Rundenzeiten setzen sich Vannucci und Geiger ab und führten nach fünf von 13 Runden bereits um fast sechs Sekunden. Dabei überließ der Mannheimer dem Italiener die Führungsarbeit. Erst in den letzten Runden gingen der Yamaha- und der KTM-Pilot in den Positionskampf über.

Die beiden dominierenden Piloten wechselten sich mehrfach an der Spitze ab, es ging immer sauber und fair zu. Auf der Ziellinie gewinnt der Lokalmatador um 0,090 sec vor dem Freudenberg-Piloten. 10 sec dahinter braust Jeffrey Buis (Kawasaki) als Dritter ins Ziel.

Grund zum Feiern hat Kove: Mit Marc Garcia holte der China-Hersteller nicht nur die ersten WM-Punkte, sondern erreichte auf Platz 8 sogar die Top-10.

Lennox Lehmann kämpfte im großen Pulk und fuhr den zwölften Platz ein.

So lief das Rennen:

Start: Geiger gewinnt den Start, dann Vannucci und Sabatucci. Lehmann auf 13.



Runde 1: Vannucci und Geiger 2,3 sec vor der Verfolgergruppe. Lehmann auf 15.



Runde 2: Die Top-2 eine volle Sekunde schneller als der Rest, schon 3,3 sec Vorsprung auf den Dritten Mirko Gennai.



Runde 3: Geiger (2.) verzichtet auf einen Angriff, die Rundenzeiten sind ohnehin schnell. Der KTM-Pilot fährt eine 2:06,303 min. Als Dritter hat sich Gennai ebenfalls um eine Sekunde abgesetzt.



Runde 4: Vannucci kontert in 2:06,257 min und liegt 0,5 sec vor Geiger. Lehmann (14.) mit Anschluss bis Platz 8.



Runde 5: Erstmals wird auch im Verfolgerpulk unter 2:07 min gefahren, Vannucci und Geiger liegen aber 5,9 sec voraus. Gennai (4.) wurde wieder gestellt.



Runde 6: Jeffrey Buis ist neuer Dritter. Lehmann kämpft mit Alessandro Zanca um Platz 14.



Runde 7: Vannucci und Geiger gleichauf und 8 sec vor Buis und Gennai.



Runde 8: Die Rundenzeiten werden langsamer, vorn werden mittlere 2:07 min gefahren. Lehmann auf Platz 14.



Runde 9: Perez, Buis und Gennai kämpfen um Platz 3.



Runde 10: Geiger hat die Führung übernommen, aber Vannucci kontert. Lehmann vor auf Platz 12.



Runde 11: Vannucci führt weiter vor Geiger. Kove-Pilot Garcia als 8. in den Punkten.



Runde 12: Die Spitze fährt wieder 2:06 min. Fast ein Sturz von Svoboda. Lehmann jetzt Elfter.



Letzte Runde: Vannucci fährt eine weite Linie, Geiger schlüpft innen durch. Der Italiener holt sich wenige Kurven später die Führung zurück und gewinnt 0,090 sec vor Geiger. Buis wird Dritter mit 10 sec Rückstand. Kove mit Garcia auf Platz 8, Lehmann auf 12.