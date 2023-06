Wunder von Misano: Gaststarter gewinnt beide Rennen

Eine schöne Geschichte ereignete sich in den Rennen der Supersport-WM 300 in Misano. Als Gaststarter brauste Bruno Ieraci mit seiner Kawasaki zu einem hart erkämpften Doppelsieg. Der Italiener kämpfte mit den Tränen.

Dass ein Gaststarter in einer Motorradweltmeisterschaft an der Spitze mitfahren kann, ist wegen der technischen Unterschiede und dem Niveau der Piloten selten geworden. Umso erstaunlicher ist, was Bruno Ieraci am vergangenen Wochenende beim Lauf der Supersport-WM 300 auf dem Misano World Circuit gelang.

Der 22-Jährige trat mit einer Wildcard an und kam als Führender der nationalen Serie zum dritten Meeting der WM-Serie. Platz 3 am Freitag war bereits ein Fingerzeig, dass der Kawasaki-Pilot konkurrenzfähig sein würde. In der Superpole erreichte er Startplatz 8, weil ihm seine beste Runde gestrichen wurde (Track-Limit).

Erstaunlich: Im ersten Rennen kam er bereits als Führender aus der ersten Runde und gewann. Im stärker umkämpfen zweiten Lauf lag er in Runde 2 in den Top-3 – und siegte erneut!

Ieraci kämpfte im Siegerinterview mit den Tränen. «Es ist unglaublich, wie ein Traum. Hätte man mir das vor dem Rennen gesagt, hätte ich es nicht geglaubt», stammelte der Doppelsieger. «Ich stehe hier mit zwei Siegen – das ist ein Traum. Ich danke meinem wunderbaren Team, ProDina, und ich glaube, das war die beste Art, Danke zu sagen. Es ist etwas Besonderes. Ich weiß noch nicht, was ich getan habe, vielleicht wird es mir morgen oder in zwei oder drei Tagen klar, denn jetzt ist es eine Mischung aus Gefühlen. Es ist unglaublich.»

Zur Info: Ieraci in diesem Jahr zwar hauptsächlich die italienische 300er-Serie, der Italiener kennt sich in der Weltmeisterschaft aber bestens aus. Zwischen 2019 und 2022 bestritt er 48 Rennen, beim Saisonfinale 2019 in Losail fuhr er als Dritter sein einziges Podest ein. Als WM-Zwölfter 2022 kehrte er in die nationale Serie zurück.