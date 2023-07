Es geht aufwärts: Lennox Lehmann (KTM) in den Top-5

Jeder wusste, dass es Lennox Lehmann besser kann, als es der 17-Jährige in der Supersport-WM 300 bisher zeigte. Beim Meeting in Imola fuhr der KTM-Pilot am Sonntag sein mit Abstand bestes Rennen in diesem Jahr.

Drei Nuller in Serie zu Saisonbeginn, zwei durch Sturz, einen durch ein technisches Problem, haben am Selbstvertrauen von Lennox Lehmann genagt. Erst im zweiten Lauf in Barcelona fuhr der Teenager als 15. den ersten WM-Punkt ein, was ihm anschließend erst wieder am vergangenen Wochenende in Imola gelingen sollte: Nach Platz 12 im ersten Lauf stürmte der Freudenberg-KTM-Pilot am Sonntag von Startplatz 14 furios als Fünfter ins Ziel.

Das Rennen war eine Hitzeschlacht sondergleichen; die Gegner vornehmlich Italiener, die das Autodromo Enzo e Dino Ferrari wie ihre Westentasche kannten. Nach einem verhaltenen Start kam Lennox als 16. aus der ersten Runde. Nach sechs von 13 Runden war er Zehnter und ab der elften Runde belegte er die fünfte Position – sein bestes Ergebnis in diesem Jahr und in nur vier seiner 26 Rennen in der Supersport-WM 300 war er besser platziert.

«Das Rennen war nicht schlecht, wobei mein Start eher bescheiden war. Ich kam überhaupt nicht gut weg und habe fünf bis sechs Plätze verloren», berichtete der 17-Jährige SPEEDWEEK.com. «Dann ging es ans Aufholen, ich musste von Gruppe zu Gruppe die Lücken zufahren. Es ist mega, dass es geklappt hat und ich die Pace hatte, an die zweite Gruppe wieder heranzufahren und den fünften Platz mitzunehmen – das war top!»

Das Punktekonto des Dresdners wuchs beim vierten von acht Saisonmeetings von einem auf 16 Punkte. In der Gesamtwertung belegt Lehmann Platz 19.