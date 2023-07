Überraschung: Dirk Geiger bekommt Sieg zugesprochen

Um 15.44 Uhr ging das zweite Rennen der Supersport-300-WM in Imola zu Ende, um 18.57 Uhr wurde das Ergebnis korrigiert: Neuer Sieger ist Dirk Geiger aus dem sächsischen Team Freudenberg KTM Paligo.

Dirk Geiger erlebte mit der neuen KTM RC390R in Imola ein grandioses Wochenende: Auf die Pole-Position ließ der Mannheimer zwei zweite Plätze in den Rennen folgen, jeweils hinter Yamaha-Fahrer Matteo Vannucci aus Italien.

Um 18.57 Uhr wurde das Ergebnis korrigiert. «Eine Stunde vorher wurden Dirk und ich zur Race-Direction bestellt, um uns die Bilder anzusehen», sagte Teamchef Carsten Freudenberg gegenüber SPEEDWEEK.com. «Vannucci war in der letzten Runde neben der Strecke.»

Das hat automatisch zur Folge, dass er eine Position zurückgestuft wird. In diesem Fall von Platz 1 auf 2, womit Geiger der Sieg zugesprochen wurde. Es ist der zweite Triumph für den 21-Jährigen, der erste auf KTM.

Das FIM SBK Stewards Panel entschuldigte sich beim Team Freudenberg, dass dieses Vergehen im Rennen übersehen und erst bei der späteren Sichtung erkannt wurde.

Beim nächsten Event in Most in zwei Wochen werden Geiger und Vannucci die Pokale tauschen, dasselbe gilt für die Teams.

Angenehme Nebenwirkung der Ergebniskorrektur: Geiger, der seit heute erstmals in seinem Leben eine Weltmeisterschaft anführt, hat jetzt nicht mehr sieben Punkte Vorsprung, sondern 17. Er bekam fünf Punkte mehr, Vannucci wurden fünf abgezogen. In der Gesamtwertung steht es 116 zu 99 für Geiger.