Dirk Geiger (KTM): Erstmals im Leben WM-Führender

Nach einem weiteren zweiten Platz in Imola führt Dirk Geiger die Weltmeisterschaft der Supersport-300-Klasse an. Beim KTM-Piloten vom Team Freudenberg war die Laune nach dem Rennen entsprechend gut.

Bereits am Samstag fuhr Dirk Geiger nach einem guten Start von der Pole-Position in Imola ein starkes Rennen. Am Ende musste sich der Mannheimer nur dem Italiener Matteo Vannucci (Yamaha) geschlagen geben. Auch der Sonntag lief für Geiger zunächst nach Plan, denn wieder konnte er mit Vannucci den Verfolgern enteilen – mit Ausnahme von Humberto Maier, der bis zur vorletzten Runde in Schlagdistanz zum Führungsduo blieb.

Am Ende wagte Geiger, der bereits in Assen und Donington auf dem 300er-Supersport-Podest landete einen Angriff gegen Vannucci, doch der Yamaha-Fahrer behielt bis zum Zielstrich in Imola die Nerven und schnappte sich den zweiten Sieg am Wochenende. Für Geiger blieb erneut Platz 2, doch in der WM-Tabelle übernahm der 21-Jährige den Platz an der Sonne.

«Es war etwas anders als am Samstag. Das Rennen war deutlich härter, ganz besonders wegen der extremen Hitze», betonte Geiger im Interview mit SPEEDWEEK.com. «Ich hatte viele Slides und ein anderes Gefühl zum Motorrad. Am Ende hatte ich wieder stark zu kämpfen, um bei Matteo am Hinterrad zu bleiben. Es gab zwar Punkte, an denen ich ein bisschen stärker war und am Ende habe ich alles versucht, an ihm vorbeizukommen, aber ich hatte einfach keine Chance.»

Bei Geiger war die Freude letztendlich größer als die Enttäuschung über einen möglichen verlorenen Sieg. «Er ist immer wieder an mir vorbeigekommen, ich konnte letztlich nicht mehr attackieren. Ich habe den zweiten Platz mitgenommen und bin trotzdem glücklich. Man muss es erstmal schaffen, zehn Sekunden Vorsprung herauszuholen, beide Rennen verliefen da ähnlich. Ich bin sehr glücklich von hier als WM-Leader nach Hause zu fahren. Genau das ist unser großes Ziel», stellte der Freudenberg-KTM-Fahrer fest.

«Wir müssen konstant bleiben und immer gute Rennen bringen, dann klappt es vielleicht am Ende, dass wir einen deutschen Weltmeister haben», erzählte Geiger mit einem breiten Lächeln.

Imola verlief auf Anhieb sehr gut, die Strecke in Most kennt Geiger dagegen deutlich besser. «Ich war noch nie in Imola und ich kannte die Strecke nicht. Ich bin komplett offen zu diesem Event gekommen und man kann sagen, dass mir die Strecke auf jeden Fall liegt», so der Supersport-300-Fahrer. «Most kenne ich gut, das könnte ein Vorteil für mich sein. Wir sind in der WM stark positioniert, die halbe Saison ist um. Nun müssen wir so weiter machen, vorne dabei sein und Punkte sammeln. Am Ende regelt es sich von alleine.»

Geigers Teamkollege Lennox Lehmann fuhr nach dem zwölften Platz am Samstag in Imola am Sonntag als Fünfter über den Zielstrich. In der Gesamtwertung verbesserte sich der KTM-Fahrer damit auf Position 19.