Imola, Lauf 2: Dirk Geiger (2./KTM) jetzt WM-Leader

Wie im ersten Rennen der Supersport-WM 300 in Imola erreichte KTM-Aushängeschild Dirk Geiger auch im zweiten Lauf hinter Lokalmatador Matteo Vannucci (Yamaha) den zweiten Platz – und ist jetzt Gesamtführender!

Der zweite Lauf der Supersport-WM 300 bildete den Abschluss eines heißen Rennwochenendes in Imola. Den vordersten Startplatz sicherte sich KTM-Ass Dirk Geiger, die erste Startreihe komplettierten Lokalmatador Matteo Vannucci (Yamaha) und der Tscheche Petr Svoboda (Kawasaki).

Lennox Lehmann mit der zweiten KTM erreichte Startplatz 14. Marc Garcia, die in Imola ersatzweise die Kove 321RR pilotiert, bewies als 19. mit nur 1,3 sec Rückstand, dass das chinesische Motorrad nicht nur für letzte Plätze taugt.

Nachdem das erste Rennen am Samstag bereits um 12:40 Uhr gestartet war, waren die Temperaturen bei Rennstart um 15:15 Uhr mit 37 Grad fünf Grad höher.

Dirk Geiger erwischte einen perfekten Start und führte das Rennen die ersten Kurven an. Nur die Yamaha-Piloten Matteo Vannucci und der Brasilianer Humberto Maier konnte dem Deutschen folgen. Ab Runde 2 leistete der Italiener die Führungsarbeit. Nach sechs Runden lag das Trio über vier Sekunden vor den Verfolgern, am Ende waren es sogar 8,9 sec.

In der letzten Runde waren nur noch Lauf-1-Sieger Vannucci und der KTM-Pilot im Rennen um den Sieg. Mehrere erfolgreiche Angriffe des Mannheimers verpufften, weil die Yamaha auf den Geraden etwas schneller lief als die RC390R. Am Ende verpasste Geiger den Sieg nur um 0,3 sec.

Da WM-Leader Mirko Gennai (Kawasaki) mit einem Defekt ausrollte und leer ausging, ist Geiger neuer WM-Leader!

In der großen Verfolgergruppe kämpfte Lennox Lehmann mit der zweiten KTM um Platz 4 und wurde guter Fünfter.

So lief das Rennen:

Start: Geiger gewinnt den Start, Vannucci und Maier. Lehmann auf 16.



Runde 1: Geiger führt mit Vannucci und Humberto Maier am Hinterrad.



Runde 2: Vannucci übernimmt die Führung, schnellste Runde Buis in 2:07,051 min. Garcia (Kove) auf 23.



Runde 3: Vannucci, Geiger und Maier mit einigen Metern Vorsprung auf Buis und Sabatucci. Lehmann auf Platz 13.



Runde 4: Die Top-3 innerhalb 0,3 sec und mit 2 sec Vorsprung.



Runde 5: Maier (3.) in 2:06,934 min schnellster Mann im Feld.



Runde 6: Lehmann verbessert auf Platz 10. WM-Leader Mirko Gennai fällt mit Defekt aus.



Runde 7: Geiger (2.) kann das Tempo des Führenden locker mitgehen. Lehmann in der Verfolgergruppe auf Platz 8



Runde 8: Die Top-3 schon um 6 sec vorn.



Runde 9: Geiger sucht die Entscheidung und übernimmt die Führung, aber Vannucci hat aufgepasst und kontert sofort.



Runde 10: Vannucci, Geiger und Maier innerhalb nur 0,3 sec. Die Verfolger sind 7,5 sec zurück.



Runde 11: Lehmann Fünfter!



Runde 12: Geiger übernimmt die Führung, aber die Yamaha von Vannucci ist etwas schneller als die KTM. Maier (3.) nicht mehr ganz in Schlagdistanz.



Letzte Runde: Vannucci gewinnt vor Geiger und Maier – Lehmann Fünfter.