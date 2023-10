Portimão, Lauf 2: Geiger Dritter, Buis Weltmeister

Die Titelentscheidung im zweiten Lauf der Supersport-300 in Portimão war spannender als erwartet. Das Rennen gewann Mirko Gennai und mit Platz 11 krönte sich Jeffrey Buis zum Weltmeister. Dirk Geiger auf dem Podium.

Erst im letzten Rennen der Saison wurde über den Weltmeister der diesjährigen Supersport-WM 300 entschieden. Mit 22 Punkten Vorsprung auf Jose-Luis Perez war Jeffrey Buis klarer Favorit – der Niederländer benötigte nur drei Punkte, während der Spanier zwingend gewinnen musste.

Taktiert wurde nicht: Perez und Buis, die beide aus Reihe 1 in den zweiten Lauf starteten, fuhren in der vorderen Gruppe und riskierten viel, um den Sieg einzufahren. Typisch für die Nachwuchsserie verlief das Rennen mit vielen Windschattenduellen und ständigen Positionsänderungen.

Perez setzte sich gemeinsam mit Mirko Gennai ab und kämpfte um den Sieg, während Buis in der Verfolgergruppe in einem großen Pulk steckte. In Runde sieben entschied der Niederländer, sich ans Ende der Gruppe zurückfallen zu lassen und das Risiko zu minimieren.

Am Ende wurde es noch einmal spannend. Während Perez mit dem Sieg im zweiten Lauf seine Chancen auf den WM-Titel wahrte, fuhr Buis als Elfter sein schlechtestes Ergebnis ein. Aber auch das reichte für den MTM Kawasaki-Piloten zum Gewinn der Weltmeisterschaft – Buis ist der Erste, der zwei Titel in der 300er-Serie gewinnen konnte.

Am Ende wurde Perez noch wegen riskanter Fahrweise auf Platz 2 zurückgestuft und Gennai zum Sieger erklärt – eine doppelte Enttäuschung für den Spanier.

KTM-Pilot Dirk Geiger wollte in Portimão versuchen, die Saison als Vizeweltmeister zu beenden, doch auch ein dritter Platz reichte dafür nicht – stattdessen fiel der Mannheimer sogar noch hinter Gennai auf Rang 4 zurück. Phillip Tonn, der den verletzten Lennox Lehmann ersetzt, fuhr zeitweise auf Platz 12 und damit satt in den Punkten, in der letzten Runde fiel der Youngster aber auf Platz 16 zurück.

So lief das Rennen:

Start: Perez vor Gennai und Buis. Geiger Zwölfter.



Runde 1: Eine Siebener-Gruppe setzt sich ab, Geiger als Zwölfter in der Verfolgergruppe.



Runde 2: Fünf Kawasaki und zwei Yamaha fahren in der Spitzengruppe. Schnellster Mann Samuel Di Sora (7./Kawasaki) in 1:55,687 min.



Runde 3: Perez führt das Rennen mehrfach an, Buis ist aber mittendrin im Kampf um den Sieg. Geiger Elfter, Tonn auf 17.



Runde 4: Gennai und Perez setzen sich ab. Buis (3.) versucht, die Lücke zu schließen. Geiger fährt in 1:55,209 min Rundenrekord.



Runde 5: Perez und Gennai weiter 0,7 sec vor den Verfolgern, die von Buis angeführt werden. Geiger hat zur zweiten Gruppe aufgeschlossen.



Runde 6: Buis schon 1,5 sec hinter seinem WM-Rivalen. Geiger vor auf Platz 5.



Runde 7: Geiger in 1:55,113 min noch schneller!



Runde 8: Die Top-2 sind um zwei Sekunden enteilt. Veneman, Vannucci, Geiger, Mogeda und Hendra kämpfen um Platz 3. Buis kämpft mit Maier, Seabright und Di Sora um Platz 7.



Runde 9: Geiger Fünfter, Tonn in den Punkten!



Runde 10: Perez kann sein erstes Saisonrennen gewinnen. Buis geht auf Platz 11 auf Nummer sicher.



Runde 11: Perez und Gennai gleichauf. Geiger weiter im Kampf um Platz 3.



Runde 12: Geiger als Vierter in die letzte Runde.



Letzte Runde: Gennai wird als Sieger gewertet, weil Perez ihn auf der Zielgerade ein wenig abdrängte. Geiger wird Dritter.