Portimão, Superpole: WM-Favorit Jeffrey Buis Dritter

Das Meeting in Portimão ist das Saisonfinale der Supersport-WM 300. Die Pole sicherte sich der WM-Zweite José Perez (Kawasaki), Titelfavorit Jeffrey Buis (Kawasaki) Startplatz 3. Dirk Geiger (KTM) wurde 15.

In den Trainings am Freitag fuhr José-Luis Perez (Kawasaki) die schnellste Zeit. Der Spanier ist neben WM-Leader Jeffrey Buis (6./Kawasaki) der Einzige, der dem Niederländer beim Saisonfinale realistisch den zweiten Titelgewinn der Supersport-WM 300 streitig machen kann.

Die Superpole-Session in Aragón fand unter einem wolkenlosen Himmel und bei bereits 26 Grad statt. Weil nur die Superbike-Kategorie ein drittes Training hat, nutzen die 300er-Piloten das 20-minütige Qualifying auch für Abstimmungsarbeiten.

Erst in den letzten Minuten wurde über die Startaufstellung entschieden. Im Pulk und ständig einen Windschatten suchend, kämpften die Nachwuchspiloten um die Pole. Am Ende sicherte sich Perez in 1:54,428 min den vordersten Startplatz, Buis erreichte die dritte Position. Die deutschen KTM-Piloten Dirk Geiger und Phillip Tonn gehen von den Positionen 15 und 21 ins Rennen.

Eine Reihe von Piloten erhielt wegen Bummelns am Freitag eine Grid-Strafe um bis zu zehn Positionen, darunter aber keiner der WM-Favoriten. Buis muss lediglich eine Long-Lap absolvieren.

Es wird erwartet, dass die Weltmeisterschaft bereits im ersten Lauf (Start um 13:40 Uhr MESZ) entschieden wird.