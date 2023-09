Portimão, Lauf 1: Yamaha-Doppelsieg, Geiger Fünfter

Mit Mirko Gennai wurde das vorletzte Rennen der diesjährigen Supersport-WM 300 von Yamaha gewonnen. Die Titelentscheidung wurde auf Lauf 2 vertagt. Dirk Geiger und Leader Jeffrey Buis schafften es nicht aufs Podium.

Das Wetter hatte sich für das Finale der Supersport-WM 300 in Portimão herausgeputzt. Der Himmel wolkenlos, wenig Wind und 28 Grad waren die Rahmenbedingungen für den ersten Lauf.

Mit Pole-Mann Jose-Luis Perez und Jeffrey Buis standen die beiden WM-Favoriten der Supersport-WM 300 in der ersten Reihe, getrennt von Loris Veneman – Landsmann und Teamkollege von Buis. Der Spanier musste zwingend sein erstes Saisonrennen gewinnen, um die Titelentscheidung auf den zweiten Lauf zu vertagen, sofern Buis nicht Zweiter wird. Der Niederländer musste wegen Bummelns eine Long-Lap absolvieren.

Aber wir wissen: In Rennen der Nachwuchsserie kann wegen der großen Pulkbildung und Windschattenduelle alles passieren!

Typisch für die Nachwuchsserie verlief das Rennen mit vielen Windschattenduellen, Positionsänderungen und mehrfachen Führungswechseln. An der Spitze setzte sich eine Gruppe von zwölf Piloten ab. Durch seine Long-Lap-Strafe lag Buis am Ende dieser Gruppe und hatte Mühe, sich nach vorn zu kämpfen.

Drei Runden vor dem Ende führte Perez, der ein souveränes fuhr. Buis lag eine Sekunde zurück auf Platz 7. Mittendrin im Kampf um den Sieg auch Dirk Geiger.

Das Feld nach gerade die letzte Runde in Angriff, als das Rennen nach einem Sturz von Jose Osuna (Kawasaki) abgebrochen werden musste. Zu diesem Zeitpunkt führte Mirko Gennai und bekam den Sieg zugesprochen. Zweiter wurde sein Yamaha-Teamkollege Marco Gaggi.

Mit Perez auf Platz 3 und Buis als Siebter wurde die WM-Entscheidung auf den zweiten Verlauf vertagt. Buis benötigt jedoch nur drei Punkte, um sich zum zweiten Mal zum Supersport-300-Weltmeister zu krönen.

Dirk Geiger war bis zum Ende in der Spitzengruppe und kreuzte als Fünfter die Ziellinie.

So lief das Rennen:

Start: Perez vor Buis und Gennai in die erste Kurve. Geiger Zwölfter. Hendra gestürzt.



Runde 1: Genanai vor Perez, Veneman und Buis. Geiger Achter, Tonn auf 13. Sturz Tragni.



Runde 2: Schnellste Runde Bijman in 1:55,872 min. An der Spitze setzt sich eine Gruppe von 10 Fahrern ab.



Runde 3: Perez führt, Geiger Fünfter. Buis absolviert seine Long-Lap und fällt auf Platz 10 zurück.



Runde 4: Vorn setzen sich Vannucci, Perez und Osuna Saez ab. Buis liegt 3,3 sec zurück. Veneman (4.) fährt eine 1:55,576 min.



Runde 5: Geiger Siebter. Buis (10.) kommt im Pulk nicht nach vorn.



Runde 6: Ständig ändern sich die Positionen und die Führung. Perez Dritter, Geiger Fünfter. Buis Zehnter, kommt der Führungsgruppe aber näher.



Runde 7: Veneman führt. Die Top-12 in 1,8 sec.



Runde 8: Perez führt um 0,4 sec und zieht die Pace an. Tonn auf 19 zurückgefallen.



Runde 9: Perez vor Geiger und Vannucci, Buis Neunter. Drei Piloten fallen zurück.



Runde 10: Gennai und Gaggi verdrängen Perez von der Spitze. Geiger Fünfter, Buis Siebter.



Runde 11: Die Top-8 in 0,8 sec. Buis Sechster.



Runde 12: Gaggi vor Gennai und Perez – Abbruch mit roter Flagge nach Sturz von Osuna Saez.