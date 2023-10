Dirk Geiger (KTM): Der schlimmste Podestplatz jemals

Um mickrige sechs Punkte hat Dirk Geiger (Freudenberg KTM) den dritten Gesamtrang in der Supersport-300-Klasse verpasst. Trotzdem egalisierte der Mannheimer in Portimao das beste Ergebnis eines Deutschen in dieser WM.

2018, damals ebenfalls mit dem Team Freudenberg KTM, kratzte der Bayer Luca Grünwald in der Supersport-300-WM an den Medaillenrängen und verpasste Bronze um schmerzhafte zwei Punkte gegenüber Scott Deroue, die Spanierin Ana Carrasco (Kawasaki) wurde Weltmeisterin.

Dirk Geiger und KTM hätten dieses Jahr Champion werden können. Nach dem Desaster von Most, wo der Süddeutsche keine Punkte mitnehmen konnte, hatte der 21-Jährige in Magny-Cours herausragenden Speed und eroberte die Pole-Position. Nach Platz 4 im ersten Rennen stürzte er in der letzten Runde des zweiten Laufs, brachte sein Motorrad aber noch als Neunter ins Ziel.

In Aragon hatte er von Startplatz 2 die besten Möglichkeiten für die beiden Rennen, doch im ersten Lauf stürzte er in der vorletzten Runde an dritter Stelle liegend, was zum dritten Nuller in diesem Jahr führte. Im zweiten Lauf wurde es Rang 5.

Vor Portimao war Geiger dennoch WM-Dritter, 17 Punkte trennten ihn vom Zweiten Jose Perez Gonzalez. Doch während Dirk in Portugal vom 14. Startplatz Fünfter und Dritter wurde, eroberte Gonzalez die Rängen 3 und 2. Weil der Italiener Mirko Gennai beide Rennen gewann, katapultierte ihn das in der Gesamtwertung an Geiger vorbei auf Position 3.

Für Geiger bleibt der undankbare vierte Platz, entsprechend geknickt war der KTM-Pilot, als sich SPEEDWEEK.com im Autodromo Internacional do Algarve mit ihm zusammensetzte. Dabei stand er wenige Minuten vorher noch als Dritter des zweiten Rennens auf dem Podium.

«Das ist der schlimmste Podestplatz jemals für mich, im Rennen ist genau der Falsche weggefahren», ärgerte sich Dirk. «Wenn der Windschatten abreißt und die Gruppe nicht zusammenarbeitet, dann passiert das – dann ist man weg. WM-Zweiter hätte ich nur werden können mit einem perfekten Rennen von mir und einem dummen Missgeschick von Gonzalez. Mich ärgert vor allem, dass ich die Medaille verloren habe. Ich habe mir in den Trainings, im Quali und den Rennen die Seele aus dem Leib gefahren, für mich war diese Woche das härteste Rennen der Saison.»

«Ich habe die Weltmeisterschaft in Most, Magny-Cours und Aragon verloren», weiß der zweifache Laufsieger. «Ich habe mir gesagt, wenn ich Weltmeister werden will, dann muss ich siegen. Dann habe ich es übertrieben und Missgeschicke passierten – ich ärgere mich über mich. Aber hätte ich es nicht probiert, wäre es noch schlimmer für mich. Der Zweite ist der erste Verlierer – und der Vierte ist der Dümmste von allen.»

Abschließend meinte Geiger: «Das Team hat dieses Jahr einen top Job gemacht. Mit einem neuen Motorrad an den Start zu gehen und gleich solche Leistungen zu bringen, das muss man auch erst mal machen. Es haben sich einige Dinge an der KTM geändert, die für uns manchmal schwer zu verstehen waren. Wir haben uns oft im Kreis gedreht, haben es dann aber doch irgendwie hinbekommen. Mehr als alles geben konnten wir nicht, das haben wir gemacht.»