Pechvogel Lennox Lehmann (17): Wirbel-OP erfolgreich 06.10.2023 - 13:06 Von Kay Hettich

© Freudenberg Auf die KTM RC390R wird Lennox Lehmann nicht mehr zurückkehren

Nach seinem Sturz im ersten Lauf in Aragón war die diesjährige Supersport-WM 300 für Lennox Lehmann vorzeitig beendet. Der Teenager blieb eine Woche im Krankenhaus in Spanien und wurde mittlerweile in Dresden operiert.