Lennox Lehmann im Krankenhaus: Oberschenkelbruch

Bitter und schmerzhaft endete das erste Rennen der Supersport-300-WM in Aragon für Lennox Lehmann aus dem deutschen Team Freudenberg KTM – die Saison des 17-Jährigen ist beendet.

In der dritten Runde des ersten Supersport-300-Rennens wurde Lennox Lehmann vom Spanier Antonio Torres Dominguez abgeräumt. Beide rutschten in Kurve 16 nach außen, Lehmann hatte das Pech, dass er eingeklemmt zwischen den beiden Motorrädern in eine Werbetafel krachte, die vor Reifenstapeln aufgestellt ist.

Bei dem starken Aufprall brach sich der 17-Jährige aus Dresden den rechten Oberschenkel etwas unterhalb des Oberschenkelhalses und wurde anschließend ins 100 Kilometer entfernte Krankenhaus nach Saragossa transportiert. Über die medizinische Versorgung ist noch nichts bekannt, für gewöhnlich werden solche Frakturen mit einem Marknagel fixiert.

Da das Finale der Weltmeisterschaft bereits am kommenden Wochenende in Portimao stattfindet, ist die Saison für Lennox beendet.



Nächstes Jahr möchte der großgewachsene Sachse in die Supersport-Klasse aufsteigen. Ob national oder international, hängt von den finanziellen Rahmenbedingungen ab.