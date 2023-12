Talente aufgepasst: R3-World-Cup im Rahmen der SBK-WM

Der bisherige ‹R3 European Cup› wird von Yamaha für 2024 zum ‹World Cup› befördert und wird im Rahmen der Superbike-Meetings veranstaltet. Der Sieger erhält einen Startplatz in der Weltmeisterschaft.

Seit 2021 gibt es den von Yamaha ins Leben gerufenen R3 European Cup. Eigentlich war die Debüt-Saison bereits 2020 vorgesehen, wegen der Coronapandemie wurde das Vorhaben aber um ein Jahr verschoben. Für die vierte Saison wird der Markenpokal zum World Cup erklärt. Aber nicht etwa, weil auch außerhalb Europas Rennen veranstaltet werden, sondern, weil in diesem Jahr etwa ein Drittel der Teilnehmer aus Übersee stammten. Der offizielle Name lautet: Yamaha R3 bLU cRU FIM World Cup.

Der Kalender 2024 besteht aus sechs Meetings, alle im Rahmen der Superbike-WM. Die Cup-Saison beginnt beim Europaauftakt in Barcelona und nimmt auch das dritte und vierte Meeting in Misano und Donington Park mit. Nach einer langen Sommerpause geht es im September mit Magny-Cours und dem Finale in Aragón weiter. Neben Phillip Island werden Most, Portimão, Jerez sowie die neuen Pisten Balaton und Cremona ausgelassen.

Für aufstrebende Talente ist die Teilnahme am R3-Cup interessant, weil eine Saison vergleichsweise günstig ist und man im Paddock der seriennahen Meisterschaft in Kontakt mit den WM-Teams kommt. Außerdem winkt dem Sieger als Preis der von Yamaha garantierte Aufstieg in die Supersport-WM 300!

Der R3 World Cup steht Fahrern im Alter von 14 bis 20 Jahren offen, Bewerbungen werden ab sofort angenommen.